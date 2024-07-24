bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Следы в небе над Белгородом

В небе над Белгородом вновь раздались взрывы

24 июля 2024, 17:45
Фото: bel.ru
Следы в небе над Белгородом

Предварительно, в нескольких районах Белгорода сработала ПВО

Недолго в городе было тихо. В среду, 24 июля, в небе над Белгородом вновь прозвучали взрывы. Жители столицы региона и близлежащих районов стали делиться кадрами следов, предварительно, от работы ПВО.
Сюжет
Пво

Около 20:15 в Белгороде после периода затишья снова раздались взрывы. Вскоре читатели Бел.РУ начали присылать фотографии следов в небе.

Характерные облачка, похожие на последствия работы ПВО, заметили на Крейде, Харгоре, в посёлке Северный и Яковлевском районе.

Один из местных жителей прислал фото осколка, который упал рядом с его домом. Как рассказал мужчина, таких упало очень много.

О других последствиях на земле на данный момент не сообщается.

Upd: по уточнённой информации, звуки и следы в небе, которые недавно слышали и видели белгородцы — результат работы ВС РФ.

ОсколокОсколок
Осколок
Фото: bel.ru
Взрывы вновь прозвучали в Белгороде после долгого перерыва
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом и районом раздалась серия взрывовБелгород отразил две мощные ракетные атаки подряд: в небе раздалось около 40 взрывовСерия мощных взрывов над Белгородом: поступают сообщения о первых последствиях
#Валерия Колесникова#Жители#Фотографии#Пво#Небо#Белгород#Взрывы#Осколки
Подпишитесь
Белгородцам из приграничья стали выдавать продуктовые наборы, но не всем
Сегодня, 18:31
«Людей там нет»: Гладков — о сокращении поставок продуктов в белгородское приграничье
Сегодня, 17:08
Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха
Сегодня, 08:50
Белгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»
Сегодня, 14:39
«Наверху» не дали чёткого ответа по приграничью, а в Белгороде гонщик сбил букву Z
Сегодня, 15:30
Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок
Сегодня, 11:40