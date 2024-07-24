В небе над Белгородом вновь раздались взрывы

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Около 20:15 в Белгороде после периода затишья снова раздались взрывы. Вскоре читатели Бел.РУ начали присылать фотографии следов в небе.
Характерные облачка, похожие на последствия работы ПВО, заметили на Крейде, Харгоре, в посёлке Северный и Яковлевском районе.
Один из местных жителей прислал фото осколка, который упал рядом с его домом. Как рассказал мужчина, таких упало очень много.
О других последствиях на земле на данный момент не сообщается.
Upd: по уточнённой информации, звуки и следы в небе, которые недавно слышали и видели белгородцы — результат работы ВС РФ.