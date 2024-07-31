Верхние этажи откроют? Белгородцам рассказали, как могут заработать школы

В настоящее время родители юных белгородцев обсуждают с властями форматы обучения в школах с 1 сентября. В ходе разговора одна из жительниц поинтересовалась, будет ли проходить обучение детей на верхних этажах школ, ведь во время обстрелов это наиболее небезопасные места.