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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Гладков рассказал, будут ли юные белгородцы учиться на верхних этажах школ

Верхние этажи откроют? Белгородцам рассказали, как могут заработать школы

31 июля 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney

Гладков рассказал, будут ли юные белгородцы учиться на верхних этажах школ

Родители продолжают уточнять у правительства, как будут работать школы, если формат обучения с 1 сентября будет очным. На этот раз глава региона рассказал, будут ли работать верхние этажи.
Сюжет
Дети

В настоящее время родители юных белгородцев обсуждают с властями форматы обучения в школах с 1 сентября. В ходе разговора одна из жительниц поинтересовалась, будет ли проходить обучение детей на верхних этажах школ, ведь во время обстрелов это наиболее небезопасные места.

На вопрос в ходе вечернего прямого эфира ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона объяснил, что если с 1 сентября обучение начнётся в очном формате, то уроки будут проходить на верхних этажах школ. Однако такое решение касается только образовательных учреждений Белгорода.

Отметим, что региональное правительство попросило родителей высказать своё мнение о предпочитаемом ими формате обучения в школах с 1 сентября. Однако не всем понравилось такое решение власти.

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#Александра Склярова#Дети#Школа#Белгород#Вячеслав Гладков
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