Верхние этажи откроют? Белгородцам рассказали, как могут заработать школы

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В настоящее время родители юных белгородцев обсуждают с властями форматы обучения в школах с 1 сентября. В ходе разговора одна из жительниц поинтересовалась, будет ли проходить обучение детей на верхних этажах школ, ведь во время обстрелов это наиболее небезопасные места.
На вопрос в ходе вечернего прямого эфира ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона объяснил, что если с 1 сентября обучение начнётся в очном формате, то уроки будут проходить на верхних этажах школ. Однако такое решение касается только образовательных учреждений Белгорода.
Отметим, что региональное правительство попросило родителей высказать своё мнение о предпочитаемом ими формате обучения в школах с 1 сентября. Однако не всем понравилось такое решение власти.