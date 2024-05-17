Обстановка не позволяет: когда ждать нормальной работы детских садов в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как сообщил чиновник, в приграничных районах и в Белгороде в настоящее время действует избирательный подход к работе детских садов. Есть организации, которые работают в формате дежурных групп. А в Белгороде всё зависит от района: если обстрелы частые, то дежурные группы закрыты.
Мы взаимодействуем с родителями, стараемся помочь найти места в детских садах в северной части города.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что такие форматы определены для работы образовательных организаций оперштабом Белгородской области с 2022 года и будут действовать до особого решения.
Сказать точное число и месяц невозможно. Как только обстановка будет позволять, мы пересмотрим форматы работы. Это касается не только детских садов, но и учреждений дополнительного образования.
Андрей Милёхин