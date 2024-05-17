Обстановка не позволяет: когда ждать нормальной работы детских садов в Белгороде?

Как сообщил чиновник, в приграничных районах и в Белгороде в настоящее время действует избирательный подход к работе детских садов. Есть организации, которые работают в формате дежурных групп. А в Белгороде всё зависит от района: если обстрелы частые, то дежурные группы закрыты.