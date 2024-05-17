Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Не все детские сады в Белгороде работают в формате дежурных групп

Обстановка не позволяет: когда ждать нормальной работы детских садов в Белгороде?

17 мая 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney

Не все детские сады в Белгороде работают в формате дежурных групп

О работе дошкольных учреждений сообщил руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин. Он также рассказал, когда детские сады смогут работать в прежнем режиме.

Как сообщил чиновник, в приграничных районах и в Белгороде в настоящее время действует избирательный подход к работе детских садов. Есть организации, которые работают в формате дежурных групп. А в Белгороде всё зависит от района: если обстрелы частые, то дежурные группы закрыты.

Мы взаимодействуем с родителями, стараемся помочь найти места в детских садах в северной части города.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что такие форматы определены для работы образовательных организаций оперштабом Белгородской области с 2022 года и будут действовать до особого решения.

Сказать точное число и месяц невозможно. Как только обстановка будет позволять, мы пересмотрим форматы работы. Это касается не только детских садов, но и учреждений дополнительного образования.
Андрей Милёхин
Гладков обрушился с критикой на главу белгородского УКСа из-за детсада
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреляли здание детского сада в белгородском приграничьеПрокуратура не проверяла белгородские школы и детсады, несмотря на замечания Гладкова«Пусть остаются дома». Милёхин — о работе детских садов в Белгородской области
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Андрей Милёхин#Режим работы#Оперштаб
Подпишитесь
Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода
Сегодня, 10:11
ВСУ атаковали дронами дом и автомобили белгородцев, произошли взрывы
Сегодня, 09:39
«Щетиновку вашу сотрут»: белгородцев возмутило обращение при перевозке в ПВР
Сегодня, 09:27
Прокуратура проверит историю о юной белгородке, родившей в магазине
Сегодня, 06:40
«Белгородэнерго» подключил к сетям спортивные и образовательные школы региона
Сегодня, 12:01
Возле домов белгородцев появилась воронка: возможно, вновь упал взрывоопасный предмет
Сегодня, 10:27
"