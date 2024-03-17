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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Белгородской области определились с режимом работы детсадов на два дня

«Пусть остаются дома». Милёхин — о работе детских садов в Белгородской области

17 марта 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области определились с режимом работы детсадов на два дня

Министр образования Андрей Милёхин рассказал, как будут работать детские сады в приграничных муниципалитетах Белгородской области в ближайшие два дня. По словам чиновника, лучше детям остаться дома.
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Работа

Министр Андрей Милёхин сообщил, что у детских садов Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского горокругов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, а также города Белгорода 18 и 19 марта (понедельник и вторник соответственно) будет особый режим работы. Уже сейчас на местах работают дежурные группы.

«По поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова мы проводим обзвон родителей детей, посещающих дежурные группы, уточняем их планы на 18 и 19 марта. Если есть возможность, то пусть дети останутся дома», — Андрей Милёхин.

Отметим, что последнюю неделю Белгород переживает непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Есть погибшие.

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#Белгородская область#Работа#Погибшие#Детские сады#Белгород#ВСУ#Обстрелы#Артем Черненко#Милёхин
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