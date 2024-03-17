«Пусть остаются дома». Милёхин — о работе детских садов в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Министр Андрей Милёхин сообщил, что у детских садов Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского горокругов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, а также города Белгорода 18 и 19 марта (понедельник и вторник соответственно) будет особый режим работы. Уже сейчас на местах работают дежурные группы.
«По поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова мы проводим обзвон родителей детей, посещающих дежурные группы, уточняем их планы на 18 и 19 марта. Если есть возможность, то пусть дети останутся дома», — Андрей Милёхин.
Отметим, что последнюю неделю Белгород переживает непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Есть погибшие.