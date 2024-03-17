«Пусть остаются дома». Милёхин — о работе детских садов в Белгородской области

Министр Андрей Милёхин сообщил, что у детских садов Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского горокругов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, а также города Белгорода 18 и 19 марта (понедельник и вторник соответственно) будет особый режим работы. Уже сейчас на местах работают дежурные группы.