Заведующая детсадом фиктивно трудоустроила психолога и забирала его зарплату

30-летняя женщина замещала должность заведующей детским садом. В январе 2021 года она издала фиктивный приказ об исполнении одной из сотрудниц учреждения обязанностей педагога-психолога. Фактически сотрудник эти обязанности не выполняла, при этом в табель учёта рабочего времени вносились недостоверные сведения об исполнении служебных обязанностей. Управление образования начисляло работнику зарплату, а распоряжалась ею заведующая детским садом.