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Трудовая

Заведующая детсадом фиктивно трудоустроила психолога и забирала его зарплату

29 февраля 2024, 06:52
Фото: 1MI
Трудовая

Заведующую детсадом в Белгородской области будут судить за мошенничество

Заведующая учреждением в Алексеевском горокруге издала фиктивный приказ о трудоустройстве на должность педагога-психолога. Фактически сотрудница работу эту не выполняла. Зарплатой распоряжалась глава детсада. Подробности сообщает региональный следком.

30-летняя женщина замещала должность заведующей детским садом. В январе 2021 года она издала фиктивный приказ об исполнении одной из сотрудниц учреждения обязанностей педагога-психолога. Фактически сотрудник эти обязанности не выполняла, при этом в табель учёта рабочего времени вносились недостоверные сведения об исполнении служебных обязанностей. Управление образования начисляло работнику зарплату, а распоряжалась ею заведующая детским садом.

Таким образом, заведующая совершила хищение бюджетных средств. В отношении главы учреждения возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В период предварительного следствия обвиняемая возместила причинённый ущерб. Расследование уголовного дела завершено. Дело направят в суд.

Заведующая детсадом заплатит штраф за начисление зарплаты несуществующему работнику
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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Белгород#Алина Харина#Алексеевский горокруг#Заведующая детсадом#Фиктивное трудоустройство
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