Заведующая детсадом фиктивно трудоустроила психолога и забирала его зарплату

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
30-летняя женщина замещала должность заведующей детским садом. В январе 2021 года она издала фиктивный приказ об исполнении одной из сотрудниц учреждения обязанностей педагога-психолога. Фактически сотрудник эти обязанности не выполняла, при этом в табель учёта рабочего времени вносились недостоверные сведения об исполнении служебных обязанностей. Управление образования начисляло работнику зарплату, а распоряжалась ею заведующая детским садом.
Таким образом, заведующая совершила хищение бюджетных средств. В отношении главы учреждения возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
В период предварительного следствия обвиняемая возместила причинённый ущерб. Расследование уголовного дела завершено. Дело направят в суд.