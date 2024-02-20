«Никто не знает, когда будет опасность»: белгородцы против прогулок детей в детсадах

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Белгородка попросила главу региона отменить прогулки в детских садах в нынешней оперативной обстановке. По словам женщины, воспитатель и заведующая детсадом, который посещает её ребёнок, в этой просьбе отказали. Аналогичный ответ поступил и из профильного управления, где сообщили, что дошкольные учреждения должны выполнять все режимные процессы, включая прогулки.
Вячеслав Гладков с просьбой белгородки согласился. Губернатор отметил, что работники детсада не должны так категорично реагировать на просьбу родителей.
Да, в соответствии со всеми требованиям детские сады должны выводить детей, но, исходя из текущей обстановки, ответ абсолютно очевиден. Мы с вами видим, что, если производится обстрел территории, то у нас гибнут те, кто находится на улице. Я, конечно, за то, как мы и договаривались, чтобы давать право выбора.
Вячеслав Гладков
По словам главы региона родители должны выбирать — оставить ребёнка в группе или разрешить выводить на прогулки. Один воспитатель остаётся в группе, другой идёт гулять с детьми, уточнил губернатор. Ситуацию разберут во время совещания с заведующими.