«Никто не знает, когда будет опасность»: белгородцы против прогулок детей в детсадах

Белгородка попросила главу региона отменить прогулки в детских садах в нынешней оперативной обстановке. По словам женщины, воспитатель и заведующая детсадом, который посещает её ребёнок, в этой просьбе отказали. Аналогичный ответ поступил и из профильного управления, где сообщили, что дошкольные учреждения должны выполнять все режимные процессы, включая прогулки.