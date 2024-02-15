Если позволит этажность: как будут работать детсады с 19 февраля

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По словам чиновника, необходимо понимать, о каких образовательных организациях идёт речь. Он добавил, что меры безопасности усилены, в частности — сократили количество этажей, где могут находиться дети.
Возможно, речь идёт о том детсаде, где образовательный процесс со второго этажа переходит на первый. Там может не быть мест. Если ограничения связаны с изменением этажности, тогда причина уважительная.
Андрей Милёхин
Милёхин также отметил, что по согласию родителей детские сады с 19 февраля начнут работать в формате «количество детей = количество мест в укрытии».
Напомним, утром 15 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 80% родителей написали заявления на очное обучение. При желании детей можно оставить на дистанте.