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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Белгородский министр рассказал об ограничениях работы детсадов

Если позволит этажность: как будут работать детсады с 19 февраля

15 февраля 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский министр рассказал об ограничениях работы детсадов

Некоторым родителям заведующие детскими садами говорят, что с 19 февраля не смогут принять детей больше, чем есть в дежурных группах. Ситуацию прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин.
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Дети

По словам чиновника, необходимо понимать, о каких образовательных организациях идёт речь. Он добавил, что меры безопасности усилены, в частности — сократили количество этажей, где могут находиться дети.

Возможно, речь идёт о том детсаде, где образовательный процесс со второго этажа переходит на первый. Там может не быть мест. Если ограничения связаны с изменением этажности, тогда причина уважительная.
Андрей Милёхин

Милёхин также отметил, что по согласию родителей детские сады с 19 февраля начнут работать в формате «количество детей = количество мест в укрытии».

Напомним, утром 15 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 80% родителей написали заявления на очное обучение. При желании детей можно оставить на дистанте.

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#Белгородская область#Дети#Образование#Родители#Безопасность#Детсады#Места#Белгород#Кристина Семенчук#Укрытие#Этажность#Учеба на дистанции
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