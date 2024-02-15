Если позволит этажность: как будут работать детсады с 19 февраля

Белгородский министр рассказал об ограничениях работы детсадов

Некоторым родителям заведующие детскими садами говорят, что с 19 февраля не смогут принять детей больше, чем есть в дежурных группах. Ситуацию прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин.