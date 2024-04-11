Прокуратура не проверяла белгородские школы и детсады, несмотря на замечания Гладкова

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Белгородская прокуратура не проверяла частные школы и детские сады. Издание сообщает, что не было ни проверок, ни жалоб родителей в соответствующие органы.
В январе 2024 года школьников в некоторых районах, в том числе в Белгороде, перевели на дистанционное обучение после усилившихся обстрелов. И если бюджетные учреждения точно соблюдали требования оперативного штаба, к частным остались вопросы.
После получения жалоб от родителей губернатор заявил, что минобру вместе с прокуратурой предстоит выяснить, как работают частные школы и детсады.
Однако в надзорном ведомстве заявили, что жалоб от родителей больше не поступало. «В 2024 прокуратурой области проверки учебных заведений на предмет соблюдения дистанционного формата обучения не проводились», — сообщили изданию в прокуратуре.