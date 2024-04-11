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Школа

Прокуратура не проверяла белгородские школы и детсады, несмотря на замечания Гладкова

11 апреля 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Школа

В Белгороде прокуратура не проверяла частные школы и детские сады

Проверки на соблюдение дистанта должны были провести минобразования вместе с прокуратурой. Однако с начала года они так и не состоялись, сообщает издание Go31.

Белгородская прокуратура не проверяла частные школы и детские сады. Издание сообщает, что не было ни проверок, ни жалоб родителей в соответствующие органы.

В январе 2024 года школьников в некоторых районах, в том числе в Белгороде, перевели на дистанционное обучение после усилившихся обстрелов. И если бюджетные учреждения точно соблюдали требования оперативного штаба, к частным остались вопросы.

После получения жалоб от родителей губернатор заявил, что минобру вместе с прокуратурой предстоит выяснить, как работают частные школы и детсады.

Однако в надзорном ведомстве заявили, что жалоб от родителей больше не поступало. «В 2024 прокуратурой области проверки учебных заведений на предмет соблюдения дистанционного формата обучения не проводились», — сообщили изданию в прокуратуре.

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#Общество#Белгородская область#Школа#Проверка#Новости Белгорода#Детский сад#Белгород#Дистант#Частные школы#Маргарита Водолажская
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