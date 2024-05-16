Гладков обрушился с критикой на главу белгородского УКСа из-за детсада

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил завершение строительных работ нового детского сада «Старт», расположенного в посёлке Новосадовый Белгородского района, но остался недоволен результатом. У главы региона оказалось много замечаний к начальству УКСа — Владимиру Губареву, а заведующий учреждением, по словам Гладкова, не был заинтересован в работах.
Губернатор отметил, что в детском саду много недоделанных мест, недостаточно благоустроена территория.
Веранда без лавочек, нет дорожки, вместо резинового покрытия — щепа и чернозём. Спортивный профиль детского сада отражён только в названии, в реальности ничего спортивного не увидел.
Вячеслав Гладков
На исправление замечаний губернатор дал месяц. По истечении этого срока он снова посетит объект.
Всего новое учреждение рассчитано на 220 детей, будет около 10 групп: из каждой есть отдельный выход на игровые площадки. Также в здании есть трансформируемый зал для занятий музыкой и спортом, кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский и пищевой блоки, есть рекреационные зоны.
Напомним, что в декабре 2022 года губернатор Вячеслав Гладков выгнал Владимира Губарева с планёрки, обвинив того в обмане. Однако это не помешало чиновнику в феврале 2023 года возглавить белгородский УКС.