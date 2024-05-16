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Published Сегодня, 15:17

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Updated Сегодня, 15:17

Новый детский сад в Новосадовом

Гладков обрушился с критикой на главу белгородского УКСа из-за детсада

16 мая 2024, 15:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Новый детский сад в Новосадовом

Детский сад откроют позже срока из-за замечаний к белгородскому УКСу

Строительство учреждения, размещённого в посёлке Новосадовый, закончились, однако его открытие будет не скоро: глава региона обнаружил ряд недочётов. Все замечания Гладков высказал начальнику УКСа, которого в 2022 году выгнал с планёрки, обвинив во лжи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил завершение строительных работ нового детского сада «Старт», расположенного в посёлке Новосадовый Белгородского района, но остался недоволен результатом. У главы региона оказалось много замечаний к начальству УКСа — Владимиру Губареву, а заведующий учреждением, по словам Гладкова, не был заинтересован в работах.

Губернатор отметил, что в детском саду много недоделанных мест, недостаточно благоустроена территория.

Веранда без лавочек, нет дорожки, вместо резинового покрытия — щепа и чернозём. Спортивный профиль детского сада отражён только в названии, в реальности ничего спортивного не увидел.
Вячеслав Гладков

На исправление замечаний губернатор дал месяц. По истечении этого срока он снова посетит объект.

Всего новое учреждение рассчитано на 220 детей, будет около 10 групп: из каждой есть отдельный выход на игровые площадки. Также в здании есть трансформируемый зал для занятий музыкой и спортом, кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский и пищевой блоки, есть рекреационные зоны.

Напомним, что в декабре 2022 года губернатор Вячеслав Гладков выгнал Владимира Губарева с планёрки, обвинив того в обмане. Однако это не помешало чиновнику в феврале 2023 года возглавить белгородский УКС.

Новый детский сад в НовосадовомНовый детский сад в Новосадовом
Новый детский сад в НовосадовомНовый детский сад в Новосадовом
Новый детский сад в НовосадовомНовый детский сад в Новосадовом
Новый детский сад в НовосадовомНовый детский сад в Новосадовом
Новый детский сад в НовосадовомНовый детский сад в Новосадовом
Новый детский сад в Новосадовом
Фото: страница Вячеслава Гладкова
ВСУ обстреляли здание детского сада в белгородском приграничье
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Десткий сад#УКС
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