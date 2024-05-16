Гладков обрушился с критикой на главу белгородского УКСа из-за детсада

Всего новое учреждение рассчитано на 220 детей, будет около 10 групп: из каждой есть отдельный выход на игровые площадки. Также в здании есть трансформируемый зал для занятий музыкой и спортом, кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский и пищевой блоки, есть рекреационные зоны.