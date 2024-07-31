Машина будущего? Разработчики гиперкаров показали их атмосферные двигатели

Posted 31 июля, 10:55
Published 31 июля, 10:55
Modified 31 июля, 10:57
Updated 31 июля, 10:57
Российский бренд Nilu27 представил дизайн атмосферного двигателя для будущего гиперкара — автомобиля, чьи скорость, мощность и манёвренность будет крайне отличаться от привычных нам. Изображение двигателя изготовил дизайнер и основатель компании Александр Селипанов.
Помимо дизайна, стали известны и характеристики нового мотора, который получил название V12. Так, он вместит в себя около 6,5 литров, а мощность мотора превысит одну тысячу лошадиных сил.
Разработанный мощнейший неэлектрический гиперкар представят уже 15 августа. На сегодняшний день компания показала только вид автомобиля сзади.
Напомним, что американская компания в свою очередь создала «вечный» двигатель, который не может сломаться. Он представляет из себя две трубы с общей камерой сгорания.