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Posted 31 июля, 10:55

Published 31 июля, 10:55

Modified 31 июля, 10:57

Updated 31 июля, 10:57

Новый гиперкар

Машина будущего? Разработчики гиперкаров показали их атмосферные двигатели

31 июля 2024, 10:55
Фото: Nilu27
Новый гиперкар
Новые мощные гиперкары с атмосферными двигателями представят на рынке уже 15 августа. Сейчас же разработчики стали понемногу открывать карты: они показали созданный ими атмосферный двигатель и внешний вид задней части гиперкара.

Российский бренд Nilu27 представил дизайн атмосферного двигателя для будущего гиперкара — автомобиля, чьи скорость, мощность и манёвренность будет крайне отличаться от привычных нам. Изображение двигателя изготовил дизайнер и основатель компании Александр Селипанов.

Помимо дизайна, стали известны и характеристики нового мотора, который получил название V12. Так, он вместит в себя около 6,5 литров, а мощность мотора превысит одну тысячу лошадиных сил.

Разработанный мощнейший неэлектрический гиперкар представят уже 15 августа. На сегодняшний день компания показала только вид автомобиля сзади.

Атмосферный двигательАтмосферный двигатель
Атмосферный двигатель
Фото: Nilu27

Напомним, что американская компания в свою очередь создала «вечный» двигатель, который не может сломаться. Он представляет из себя две трубы с общей камерой сгорания.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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