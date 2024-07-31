Жизнь на них возможна? Учёные нашли 10 планет, на поверхности которых есть вода

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
О том, что под оболочкой спутника Юпитера Европы может находиться вода, учёные узнали ещё в 1989 году, когда восемь лет кружили над газообразной планетой, изучая её. С тех пор Европа привлекает особое внимание учёных: уже запланирована миссия, в ходе которой космический корабль отправится для её детального изучения.
Ещё один спутник Юпитера, на котором тоже может находиться вода, — Каллисто. Сам по себе спутник имеет множество кратеров, что говорит об отсутствии на нём выветривания и геологических процессов. Однако глубоко под поверхностью может находиться солёный океан, окружённый горной породой, что способствует появлению жизни.
Кроме того, в самом верхнем слое атмосферы спутника обнаружили кислород.
Удивительно, но крупнейший спутник Юпитера Ганимед тоже может прятать в себе воду. У него есть собственное магнитное поле, которое создаёт полярные сияния, но находящаяся на Ганимеде вода может подавлять колебания магнитного поля.
Учёные думают, что на спутнике есть океан глубиной в 100 километров — это в десять раз глубже, чем на Земле.
Ещё один спутник, но уже Сатурна, состоит из воды. Ледяные гейзеры Энцелада выбрасывают воду и лёд в космос, поэтому учёные могут брать пробы напрямую из недр спутника. Известно, что выброс осуществляется со скоростью 1300 километров в час.
Второй и самый крупный спутник Сатурна Титан очень необычен: на его поверхности есть озёра, реки, моря, облака и дожди, состоящие из углеводородов метана и этана. Под ледяной корой может находится внутренний океан с водой, в котором может обитать жизнь. Хоть химический состав Титана отличается от земного, на его поверхности тоже может образоваться жизнь.
Эту экзопланету исследователи обнаружили совсем недавно — в 2022 году. Её размеры в 1,6 раз больше Земли, а на её поверхности может находиться около 30% воды. Именно эта планета является главным кандидатом для дальнейших наблюдений с помощью космического телескопа. Находится она на расстоянии в 100 световых лет от Земли.
Атмосферу на этой экзопланете удалось обнаружить в 2014 году. Она вращается вокруг красного карлика, который в пять раз меньше Солнца. На поверхности планеты может находиться 10-20% воды.
Любопытно то, что ЛХС-1140 Б всегда обращена одной стороной к своей звезде. Находится она в 48 световых годах от Земли.
Эти две планеты вращаются вокруг красного карлика в 218 световых годах от Солнечной системы. Их плотность предполагает наличие большого количества воды, а остальные материалы могут быть легче камня, но тяжелее водорода или гелия.
Источник: Nature Astronomy.
В 124 световых годах от Земли находится планета размером с Нептун. На ней около десяти лет назад учёные заметили пар. Однако эта планета находится слишком близко к своей звезде: полный оборот она совершает всего за пять дней, поэтому представляет из себя раскалённый мир — средняя температура достигает +530 градусов по Цельсию. Планета может состоять из каменного ядра и газообразной атмосферы из пара.
Обнаружить на этой планете воду получилось благодаря специальному методу: когда планета проходит мимо своей звезды, части света поглощаются атмосферными частицами на определённых длинах волн. Учёные проанализировали, какие длины волн поглощаются, и узнали химический состав атмосферы.
Ещё один пар удалось обнаружить в 2019 году на планете, находящейся в 110 световых годах от Солнечной системы. К2-18 Б вращается вокруг красного карлика на необходимом для сохранения воды в жидком состоянии расстоянии. Однако пока доподлинно неизвестно, есть ли на планете земля или же она полностью состоит из жидкости и газа.