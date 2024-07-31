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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Жизнь на них возможна? Учёные нашли 10 планет, на поверхности которых есть вода

Жизнь на них возможна? Учёные нашли 10 планет, на поверхности которых есть вода

31 июля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Учёные полагают, что первая жизнь на Земле зародилась в воде. К тому же каждый млекопитающий не может без неё обойтись, поскольку она важна для выживания. Именно поэтому учёных особенно интересуют планеты с водой: в Солнечной системе и за её пределами их около десяти. Давайте в них разберёмся.

Европа

О том, что под оболочкой спутника Юпитера Европы может находиться вода, учёные узнали ещё в 1989 году, когда восемь лет кружили над газообразной планетой, изучая её. С тех пор Европа привлекает особое внимание учёных: уже запланирована миссия, в ходе которой космический корабль отправится для её детального изучения.

Источник: NASA.

Снимок сделан в 2022 годуСнимок сделан в 2022 году
Снимок сделан в 2022 году
Фото: NASA

Каллисто

Ещё один спутник Юпитера, на котором тоже может находиться вода, — Каллисто. Сам по себе спутник имеет множество кратеров, что говорит об отсутствии на нём выветривания и геологических процессов. Однако глубоко под поверхностью может находиться солёный океан, окружённый горной породой, что способствует появлению жизни.

Кроме того, в самом верхнем слое атмосферы спутника обнаружили кислород.

Источник: NASA.

Снимок сделан аппаратом «Галилео»Снимок сделан аппаратом «Галилео»
Снимок сделан аппаратом «Галилео»
Фото: NASA

Ганимед

Удивительно, но крупнейший спутник Юпитера Ганимед тоже может прятать в себе воду. У него есть собственное магнитное поле, которое создаёт полярные сияния, но находящаяся на Ганимеде вода может подавлять колебания магнитного поля.

Учёные думают, что на спутнике есть океан глубиной в 100 километров — это в десять раз глубже, чем на Земле.

Источник: NASA.

Снимок сделан аппаратом «Юнона» в 2021 годуСнимок сделан аппаратом «Юнона» в 2021 году
Снимок сделан аппаратом «Юнона» в 2021 году
Фото: NASA

Энцелад

Ещё один спутник, но уже Сатурна, состоит из воды. Ледяные гейзеры Энцелада выбрасывают воду и лёд в космос, поэтому учёные могут брать пробы напрямую из недр спутника. Известно, что выброс осуществляется со скоростью 1300 километров в час.

Источник: NASA.

Инфракрасная глобальная карта спутникаИнфракрасная глобальная карта спутника
Инфракрасная глобальная карта спутника
Фото: NASA

Титан

Второй и самый крупный спутник Сатурна Титан очень необычен: на его поверхности есть озёра, реки, моря, облака и дожди, состоящие из углеводородов метана и этана. Под ледяной корой может находится внутренний океан с водой, в котором может обитать жизнь. Хоть химический состав Титана отличается от земного, на его поверхности тоже может образоваться жизнь.

Источник: NASA.

Снимок сделан аппаратом «Кассини»Снимок сделан аппаратом «Кассини»
Снимок сделан аппаратом «Кассини»
Фото: NASA

ТОИ-1452 Б

Эту экзопланету исследователи обнаружили совсем недавно — в 2022 году. Её размеры в 1,6 раз больше Земли, а на её поверхности может находиться около 30% воды. Именно эта планета является главным кандидатом для дальнейших наблюдений с помощью космического телескопа. Находится она на расстоянии в 100 световых лет от Земли.

Источник: NASA.

То, как может выглядеть планетаТо, как может выглядеть планета
То, как может выглядеть планета
Фото: Бенуа Гужон, Университет Монреаля

ЛХС-1140 Б

Атмосферу на этой экзопланете удалось обнаружить в 2014 году. Она вращается вокруг красного карлика, который в пять раз меньше Солнца. На поверхности планеты может находиться 10-20% воды.

Любопытно то, что ЛХС-1140 Б всегда обращена одной стороной к своей звезде. Находится она в 48 световых годах от Земли.

Источник: Space.

То, как может выглядеть планетаТо, как может выглядеть планета
То, как может выглядеть планета
Фото: ESO/spaceengine.org

Кеплер-138 С и D

Эти две планеты вращаются вокруг красного карлика в 218 световых годах от Солнечной системы. Их плотность предполагает наличие большого количества воды, а остальные материалы могут быть легче камня, но тяжелее водорода или гелия.

Источник: Nature Astronomy.

То, как могут выглядеть планеты: на первом плане Кеплер-138 С, на заднем — Кеплер-138 DТо, как могут выглядеть планеты: на первом плане Кеплер-138 С, на заднем — Кеплер-138 D
То, как могут выглядеть планеты: на первом плане Кеплер-138 С, на заднем — Кеплер-138 D
Фото: NASA

НАТ-Р-11 Б

В 124 световых годах от Земли находится планета размером с Нептун. На ней около десяти лет назад учёные заметили пар. Однако эта планета находится слишком близко к своей звезде: полный оборот она совершает всего за пять дней, поэтому представляет из себя раскалённый мир — средняя температура достигает +530 градусов по Цельсию. Планета может состоять из каменного ядра и газообразной атмосферы из пара.

Обнаружить на этой планете воду получилось благодаря специальному методу: когда планета проходит мимо своей звезды, части света поглощаются атмосферными частицами на определённых длинах волн. Учёные проанализировали, какие длины волн поглощаются, и узнали химический состав атмосферы.

Источник: NASA.

То, как может выглядеть планетаТо, как может выглядеть планета
То, как может выглядеть планета
Фото: NASA

К2-18 Б

Ещё один пар удалось обнаружить в 2019 году на планете, находящейся в 110 световых годах от Солнечной системы. К2-18 Б вращается вокруг красного карлика на необходимом для сохранения воды в жидком состоянии расстоянии. Однако пока доподлинно неизвестно, есть ли на планете земля или же она полностью состоит из жидкости и газа.

Источник: Space.

То, как может выглядеть планетаТо, как может выглядеть планета
То, как может выглядеть планета
Фото: ESA/Hubble
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