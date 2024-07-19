Беспилотник с «вечным» двигателем? Новая разработка, которой удивляют инженеры

Новый тип реактивного двигателя не стал чем-то новым, однако его возможности оказались крайне большими. Благодаря нему небольшие БПЛА смогут лететь до тех пор, пока в них есть топливо, а поломка им и вовсе не страшна. Об открытии рассказали на сайте Interesting Engineering.

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