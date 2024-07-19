Беспилотник с «вечным» двигателем? Новая разработка, которой удивляют инженеры

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Одна американская компания начала поставлять новые реактивные двигатели J-1 для беспилотников, чья масса не превышает 90 кг. Оборонный подрядчик сможет сделать на их основе «вечные» беспилотники: двигатель без механики сможет работать на протяжении долгого времени.
Новый двигатель представляет из себя две трубы с общей камерой сгорания. В него заливают любое топливо, которое поджигается и создаёт ударную волну, приводящую к созданию тяги, после которой всасывается новая часть воздуха. Эти этапы повторяются до тех пор, пока беспилотнику необходимо лететь.
Сам двигатель J-1 весом 8,2 кг создаёт тягу до 245 Н. Для его работы подойдёт любое жидкое топливо.
Удобство данного двигателя в том, что в нём нечему ломаться, и в нём есть цифровое управление. БПЛА с таким двигателем уже протестировали: он оказался надёжным и удобным в управлении, поэтому контракт на изготовление и поставку таких двигателей уже подписали.
А сами разработчики останавливаться на достигнутом не хотят: на сегодняшний день они работают над двигателем К-1, который будет предназначен для беспилотников массой до 454 кг.