Российские учёные нашли способ добывать электричество из космоса

Российские учёные разработали способ, который поможет передавать электричество из космоса на нашу планету. По задумке учёных, один космический аппарат будет иметь фотоэлектрические преобразователи, а второй будет направлять на них лазер для заряда. Такой же способ можно использовать и для передачи полученной энергии на Землю.