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Российские учёные нашли способ добывать электричество из космоса

Российские учёные нашли способ добывать электричество из космоса

30 июля 2024, 17:36
Фото: Изображение Midjourney
Учёные рассказали, как можно добывать электричество из космоса. Эта разработка позволит также обеспечивать электричеством спутники и космические корабли. Подробности сообщили в www1.ru.

Российские учёные разработали способ, который поможет передавать электричество из космоса на нашу планету. По задумке учёных, один космический аппарат будет иметь фотоэлектрические преобразователи, а второй будет направлять на них лазер для заряда. Такой же способ можно использовать и для передачи полученной энергии на Землю.

Когда лучи лазера попадают на так называемый арсенид галлия, образовываются носители заряда, а затем — электрический ток. Для таких целей лучше всего подходит фотопреобразователь размером 0,2-0,75 мм — он позволяет получить и передать ток с эффективностью в 45%.

Хотя за рубежом вероятность получения тока составляет 70%, этот процесс наиболее трудоёмкий, а разработка российских учёных гораздо проще. Об этом сообщил руководитель проекта и ведущий научный сотрудник лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ имени А. Ф. Иоффе РАН Владимир Хвостиков.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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