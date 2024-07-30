Российские учёные нашли способ добывать электричество из космоса

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Российские учёные разработали способ, который поможет передавать электричество из космоса на нашу планету. По задумке учёных, один космический аппарат будет иметь фотоэлектрические преобразователи, а второй будет направлять на них лазер для заряда. Такой же способ можно использовать и для передачи полученной энергии на Землю.
Когда лучи лазера попадают на так называемый арсенид галлия, образовываются носители заряда, а затем — электрический ток. Для таких целей лучше всего подходит фотопреобразователь размером 0,2-0,75 мм — он позволяет получить и передать ток с эффективностью в 45%.
Хотя за рубежом вероятность получения тока составляет 70%, этот процесс наиболее трудоёмкий, а разработка российских учёных гораздо проще. Об этом сообщил руководитель проекта и ведущий научный сотрудник лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ имени А. Ф. Иоффе РАН Владимир Хвостиков.