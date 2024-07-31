Фальшивые купюры какого номинала чаще всего находят в Белгородской области?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
За первую половину 2024 года в Белгородской области обнаружили 24 фальшивые купюры. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в пять тысяч рублей. Их в области с января по июнь выявили 19 штук, что эквивалентно 80% от общего числа обнаруженных за первое полугодие подделок.
Вдвое меньше — всего пять штук — было купюр номиналом в одну тысячу рублей. Но не нашли ни одной фальшивой двухтысячной купюры. В прошлом году таких изъяли из обращения десять штук.
Чтобы определить подлинность банкноты, необходимо проверять её как минимум по трём защитных признакам: на просвет, на ощупь и изменяя угол наблюдения, напомнили белгородском Центробанке.