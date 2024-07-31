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Published Сегодня, 11:20

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Деньги

Фальшивые купюры какого номинала чаще всего находят в Белгородской области?

31 июля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Деньги

Более 20 фальшивых купюр обнаружили за полгода в Белгородской области

За первую половину 2024 года Белгородской области обнаружили 24 фальшивые купюры. Какие купюры подделывали чаще всего, а какие не подделывали вообще, рассказали в региональном отделении Центрального банка России.

За первую половину 2024 года в Белгородской области обнаружили 24 фальшивые купюры. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в пять тысяч рублей. Их в области с января по июнь выявили 19 штук, что эквивалентно 80% от общего числа обнаруженных за первое полугодие подделок.

Вдвое меньше — всего пять штук — было купюр номиналом в одну тысячу рублей. Но не нашли ни одной фальшивой двухтысячной купюры. В прошлом году таких изъяли из обращения десять штук.

Чтобы определить подлинность банкноты, необходимо проверять её как минимум по трём защитных признакам: на просвет, на ощупь и изменяя угол наблюдения, напомнили белгородском Центробанке.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Банкноты#Фальшивки#Белгород#Подделки#Наличные
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