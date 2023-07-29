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Фальшивые деньги, проверка прокуратуры, подтопление белгородских улиц: итоги дня

29 июля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
29 июля белгородцы обсуждали проверку прокуратуры обстоятельств гибели рабочего, изъятие 25 млн фальшивых денег и подтопление улиц канализацией.

Фальшивые деньги

У 37-летнего ранее судимого белгородца изъяли 25 млн фальшивых рублей и оборудование для изготовления поддельных купюр. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Проверка обстоятельств гибели рабочего

27 июля при выполнении кровельных работ в Строителе погиб рабочий, а его коллега получил травмы. Прокурор Яковлевского округа установил, что ремонтные работы проводились с грубыми нарушениями мер техники безопасности.

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Подтопление улиц

Вячеславу Гладков во время эфира в соцсети пожаловался местный житель. По словам белгородца, улицы Донецкую и Пушкарную заливает канализационными стоками.

Губернатор сообщил, что этой проблеме уже несколько десятилетий. Сегодня, 29 июля, с местными жителями должен был встретиться мэр Белгорода Валентин Демидов и директор водоканала. Они должны были рассказать о ситуации и объёмах работ.

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#Алина Харина#Подтопление#Гибель#Рабочий#Фальшивые купюры#Общество#Итоги дня#Белгородская область
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