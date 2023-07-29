Фальшивые деньги, проверка прокуратуры, подтопление белгородских улиц: итоги дня

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У 37-летнего ранее судимого белгородца изъяли 25 млн фальшивых рублей и оборудование для изготовления поддельных купюр. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
27 июля при выполнении кровельных работ в Строителе погиб рабочий, а его коллега получил травмы. Прокурор Яковлевского округа установил, что ремонтные работы проводились с грубыми нарушениями мер техники безопасности.
Вячеславу Гладков во время эфира в соцсети пожаловался местный житель. По словам белгородца, улицы Донецкую и Пушкарную заливает канализационными стоками.
Губернатор сообщил, что этой проблеме уже несколько десятилетий. Сегодня, 29 июля, с местными жителями должен был встретиться мэр Белгорода Валентин Демидов и директор водоканала. Они должны были рассказать о ситуации и объёмах работ.