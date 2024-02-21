Рабочие нашли в мусоре миллионы фальшивых купюр. Возбуждено 20 уголовных дел

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Как пишет издание, сотрудники управления экономической безопасности УМВД России по Орловской области задержали преступную группу из 13 жителей региона. Их подозревают в сбыте фальшивых денег.
По предварительным данным, фальшивые деньги орловцы нашли во время заработков в Москве на мусоросортировочном комплексе. Пакет, в котором лежали пятитысячные купюры, они обнаружили на мусорной ленте.
Работники решили забрать находку себе. По возвращении в Орловскую область они раздали деньги своим родственникам и знакомым.
В настоящий момент полицейским удалось изъять из оборота 1,3 тысячи поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. По данному факту возбуждено 20 уголовных дел.
Сейчас правоохранители выясняют, где были изготовлены деньги и как попали на завод.