Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Деньги

Рабочие нашли в мусоре миллионы фальшивых купюр. Возбуждено 20 уголовных дел

21 февраля 2024, 14:19
Фото: 1MI
Деньги

Жители Орловской области привезли с заработков в Москве миллионы фальшивых купюр

13 жителей региона подозревают в сбыте фальшивых денег. Пакет с подделками злоумышленники нашли во время работы на мусоросортировочном комплексе, сообщает «Орелtimes».
Сюжет
Деньги

Как пишет издание, сотрудники управления экономической безопасности УМВД России по Орловской области задержали преступную группу из 13 жителей региона. Их подозревают в сбыте фальшивых денег.

По предварительным данным, фальшивые деньги орловцы нашли во время заработков в Москве на мусоросортировочном комплексе. Пакет, в котором лежали пятитысячные купюры, они обнаружили на мусорной ленте.

Работники решили забрать находку себе. По возвращении в Орловскую область они раздали деньги своим родственникам и знакомым.

В настоящий момент полицейским удалось изъять из оборота 1,3 тысячи поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. По данному факту возбуждено 20 уголовных дел.

Сейчас правоохранители выясняют, где были изготовлены деньги и как попали на завод.

Вынесен приговор белгородцу, напечатавшему 25 млн фальшивых рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Вынесен приговор белгородцу, напечатавшему 25 млн фальшивых рублейБелгородку поймали с фальшивыми водительскими правами, и её это возмутилоСиловики нашли у белгородца 25 млн фальшивых рублей
#Деньги#Общество#Происшествия#Москва#Уголовное дело#Фальшивые деньги#Нарочно не придумаешь#Орловская область#Алина Харина
Подпишитесь
Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Сегодня, 11:40
Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ
Сегодня, 13:09
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз
Сегодня, 13:57
Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок
Сегодня, 10:01
Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ
Сегодня, 09:47
Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
Сегодня, 15:04