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Водительские права

Белгородку поймали с фальшивыми водительскими правами, и её это возмутило

20 декабря 2023, 14:26
Фото: 1MI
Водительские права

18-летняя белгородка может сесть в тюрьму из-за фальшивых водительских прав

Инцидент произошёл в Старооскольском округе. Девушку остановил сотрудник Госавтоинспекции, который заметил, что номер водительского удостоверения не показывается в базе. Оказалось, что права были поддельными. Девушку же возмутило, что подделку, купленную за 40 тыс. рублей, раскрыли.

На автодороге в Старооскольском городском округе остановили автомобиль под управлением 18-летней девушки. Сотрудники Госавтоинспекции попросили её предоставить водительские права. На удостоверении отсутствовали признаки подделки, но в то же время номер в базе не отображался.

Полицейский предположил, что возникла ошибка, и сообщил о случившемся руководству. Девушку он направил в межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции, где она якобы получала права.

Позже оказалось, что экзамен для получения удостоверения она никогда не проходила, а права приобрела через интернет. Она отправила изготовителю своё фото и персональные данные, заплатив за документ 40 тыс. рублей.

«Девушка была искренне возмущена тем, что, несмотря на стоимость и полученные от продавца гарантии качества, факт подделки вскрылся», — добавили в пресс-службе МВД.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 327 УК РФ («Пособничество в изготовлении поддельного документа»). Помимо этого, против неё составили административный протокол за вождение без прав. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Фальшивка#Новости Старого Оскола#Водительские права#Александра Склярова
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