Белгородку поймали с фальшивыми водительскими правами, и её это возмутило

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
На автодороге в Старооскольском городском округе остановили автомобиль под управлением 18-летней девушки. Сотрудники Госавтоинспекции попросили её предоставить водительские права. На удостоверении отсутствовали признаки подделки, но в то же время номер в базе не отображался.
Полицейский предположил, что возникла ошибка, и сообщил о случившемся руководству. Девушку он направил в межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции, где она якобы получала права.
Позже оказалось, что экзамен для получения удостоверения она никогда не проходила, а права приобрела через интернет. Она отправила изготовителю своё фото и персональные данные, заплатив за документ 40 тыс. рублей.
«Девушка была искренне возмущена тем, что, несмотря на стоимость и полученные от продавца гарантии качества, факт подделки вскрылся», — добавили в пресс-службе МВД.
В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 327 УК РФ («Пособничество в изготовлении поддельного документа»). Помимо этого, против неё составили административный протокол за вождение без прав. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.