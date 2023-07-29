ФСБ нашла у белгородца 25 млн фальшивых рублей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
У неоднократно судимого 37-летнего белгородца изъяли 25 млн фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных купюр. Деньги были изготовлены кустарным способом, следует из заключения эксперта.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот — на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.