Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Изображение материала

ФСБ нашла у белгородца 25 млн фальшивых рублей

29 июля 2023, 11:42
Фото: 1MI
Канал незаконного изготовления и сбыта поддельных денег пресекли сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии с УМВД.

У неоднократно судимого 37-летнего белгородца изъяли 25 млн фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных купюр. Деньги были изготовлены кустарным способом, следует из заключения эксперта.

Фото: УФСБ по Белгородской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот — на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также:
В Белгородской области стало меньше фальшивок«Деньги закончились»: пенсионерке из Шебекино в этом месяце не выплатили пенсиюФСБ под Белгородом нашла тайник со взрывчаткой
#Алина Харина#Уфсб#Фальшивки#Поддельные купюры#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь
Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели
Сегодня, 07:26
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего под Белгородом
Сегодня, 08:34
За сутки под обстрел ВСУ попали два района Белгородской области
Сегодня, 06:42
Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией
Сегодня, 09:41
В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня
Сегодня, 07:54