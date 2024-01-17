Вынесен приговор белгородцу, напечатавшему 25 млн фальшивых рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Белгородцу, который напечатал 25 млн рублей, вынесли приговор. Житель региона получил три года и шесть месяцев колонии за кражу и фальшивомонетчество (ст. 158 и 186 УК РФ). Судили мужчину в Белгородском районе. Его признали виновным в изготовлении и сбыте крупной партии поддельных денег и квартирной краже.
По данным УМВД, белгородец у себя дома организовал мастерскую по изготовлению фальшивых денег. Он делал купюры номиналом в 5 тыс. рублей. Несколько месяцев мужчина искал способы делать фальшивые деньги. Он также добавил, что вдохновился историей советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Как сообщается, фигурант по одному из заказов изготовил 5 тыс. поддельных купюр. Он планировал продать их за 3,5 млн рублей.
Подозреваемого задержали. У него изъяли ноутбук, сканер, принтер, самодельный станок для нанесения водяных знаков и ряд других предметов, а также поддельные деньги. Более того, правоохранители установили причастность белгородца к ещё одному преступлению. Речь идёт о квартирной краже.
Жителя региона заключили под стражу в июле 2023 года. Затем стало известно о его причастности к преступлению, совершённому ранее в посёлке Новосадовый. В сентябре 2022 года фигурант искал работу по оказанию строительных услуг. Однако затем он решил залезть в дом местных жителей, откуда выкрал драгоценности.