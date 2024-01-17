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Деньги

Вынесен приговор белгородцу, напечатавшему 25 млн фальшивых рублей

17 января 2024, 09:27
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцу вынесли приговор за изготовление фальшивых денег

В Белгородской области вынесли приговор местному жителю, которого обвинили в изготовлении фальшивых денег. В ходе расследования стало известно о его причастности к ещё одному преступлению. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Белгородцу, который напечатал 25 млн рублей, вынесли приговор. Житель региона получил три года и шесть месяцев колонии за кражу и фальшивомонетчество (ст. 158 и 186 УК РФ). Судили мужчину в Белгородском районе. Его признали виновным в изготовлении и сбыте крупной партии поддельных денег и квартирной краже.

По данным УМВД, белгородец у себя дома организовал мастерскую по изготовлению фальшивых денег. Он делал купюры номиналом в 5 тыс. рублей. Несколько месяцев мужчина искал способы делать фальшивые деньги. Он также добавил, что вдохновился историей советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Как сообщается, фигурант по одному из заказов изготовил 5 тыс. поддельных купюр. Он планировал продать их за 3,5 млн рублей.

Подозреваемого задержали. У него изъяли ноутбук, сканер, принтер, самодельный станок для нанесения водяных знаков и ряд других предметов, а также поддельные деньги. Более того, правоохранители установили причастность белгородца к ещё одному преступлению. Речь идёт о квартирной краже.

Жителя региона заключили под стражу в июле 2023 года. Затем стало известно о его причастности к преступлению, совершённому ранее в посёлке Новосадовый. В сентябре 2022 года фигурант искал работу по оказанию строительных услуг. Однако затем он решил залезть в дом местных жителей, откуда выкрал драгоценности.

Напечатавшего 25 млн рублей белгородца подозревают в краже украшений и 620 евро
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