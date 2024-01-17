Вынесен приговор белгородцу, напечатавшему 25 млн фальшивых рублей

По данным УМВД, белгородец у себя дома организовал мастерскую по изготовлению фальшивых денег. Он делал купюры номиналом в 5 тыс. рублей. Несколько месяцев мужчина искал способы делать фальшивые деньги. Он также добавил, что вдохновился историей советского фальшивомонетчика Виктора Баранова. Как сообщается, фигурант по одному из заказов изготовил 5 тыс. поддельных купюр. Он планировал продать их за 3,5 млн рублей.