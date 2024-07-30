Больше половины «летающих» россиян участвуют в программах лояльности авиакомпаний

35% опрошенных* россиян пользуются услугами авиакомпаний хотя бы раз в год, а 25% летают 2–3 раза в год, 2% — раз в месяц или чаще, треть не летает совсем. При этом большинство (63%) тех, кто хотя бы иногда путешествует на самолетах, участвуют в программах лояльности авиакомпаний, а четверть пользуются сразу несколькими. 41% авиапассажиров владеют специальными банковскими картами с бонусами. Особенно много таких клиентов среди жителей Дальневосточного, Уральского округов и столицы.