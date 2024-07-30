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Больше половины «летающих» россиян участвуют в программах лояльности авиакомпаний

Больше половины «летающих» россиян участвуют в программах лояльности авиакомпаний

30 июля 2024, 14:07
Фото: 1MI
Более половины россиян, кто летает на самолетах, пользуются программами лояльности авиакомпаний — из них у 41% есть специальная банковская карта. Владельцы таких карт предпочитают получить кешбэк рублями или купить за мили новый билет на самолет. Такие выводы содержатся в результатах опроса ВТБ.

35% опрошенных* россиян пользуются услугами авиакомпаний хотя бы раз в год, а 25% летают 2–3 раза в год, 2% — раз в месяц или чаще, треть не летает совсем. При этом большинство (63%) тех, кто хотя бы иногда путешествует на самолетах, участвуют в программах лояльности авиакомпаний, а четверть пользуются сразу несколькими. 41% авиапассажиров владеют специальными банковскими картами с бонусами. Особенно много таких клиентов среди жителей Дальневосточного, Уральского округов и столицы.

Наиболее интересные услуги для участников программ лояльности — бонусы или мили (68%), доступ в бизнес-залы и возможность регистрации и посадки вне очереди (46%), а также бронирование отелей у партнеров (45%). При этом более половины владельцев бонусных карт предпочли бы получить кешбэк рублями (59%) или купить за мили другой билет на самолет (57%). Треть также выбрали вариант повысить класс обслуживания. 13% респондентов переводят бонусы на благотворительность.

«Программы лояльности, позволяющие сэкономить на авиабилетах, пользуются спросом — они востребованы у более чем 60% россиян. Однако около 37% опрошенных ими не пользуются — мы видим в этом потенциал для развития банковских программ и совместных проектов с авиакомпаниями. Спрос со стороны авиапутешественников приводит к активному развитию не только бонусных систем, но и различных цифровых сервисов — от оплаты билетов по селфи до проходов в бизнес-залы аэропортов по биометрии», — прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

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