Более 30 тысяч домов и квартир разрушено из-за атак на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
За два года проведения специальной военной операции в Белгородской области из-за обстрелов повреждено более 30 тысяч домов и квартир. На сегодняшний день восстановлено более 24 тысяч из них.
Как сообщил Вячеслав Гладков, за прошедшую неделю восстановлено 736 объектов.
Напомним, что вчера губернатор оказался недоволен работой по восстановлению жилья. Выявлено 264 объекта, которые не были восстановлены в срок.
Причиной назвали недостаток оборотных средств у подрядчиков. Но этот ответ не устроил главу региона.
За текущую неделю планируется восстановить 714 объектов, пострадавших от атак ВСУ.