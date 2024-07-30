Более 30 тысяч домов и квартир разрушено из-за атак на Белгородскую область

С февраля 2022 года в Белгородской области страдают от атак ВСУ дома и квартиры местных жителей. Каждую неделю власти отчитываются о проделанной работе по их восстановлению. По словам губернатора, на сегодняшний день восстановлено более 24 тысяч таких объектов.

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