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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Последствия обстрела

Более 30 тысяч домов и квартир разрушено из-за атак на Белгородскую область

30 июля 2024, 06:26
Фото: bel.ru
Последствия обстрела
С февраля 2022 года в Белгородской области страдают от атак ВСУ дома и квартиры местных жителей. Каждую неделю власти отчитываются о проделанной работе по их восстановлению. По словам губернатора, на сегодняшний день восстановлено более 24 тысяч таких объектов.

За два года проведения специальной военной операции в Белгородской области из-за обстрелов повреждено более 30 тысяч домов и квартир. На сегодняшний день восстановлено более 24 тысяч из них.

Как сообщил Вячеслав Гладков, за прошедшую неделю восстановлено 736 объектов.

Напомним, что вчера губернатор оказался недоволен работой по восстановлению жилья. Выявлено 264 объекта, которые не были восстановлены в срок.

Причиной назвали недостаток оборотных средств у подрядчиков. Но этот ответ не устроил главу региона.

За текущую неделю планируется восстановить 714 объектов, пострадавших от атак ВСУ.

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