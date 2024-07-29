Украинские БПЛА долетели до неприграничного региона и атаковали там электростанцию

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По информации издания, происшествие случилось на территории Глазуновского района. Там сбили два БПЛА.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что никто не пострадал. Однако повреждения выявили на электростанции.
Глава региона также отметил, что на месте происшествия уже устраняют последствия атаки оперативные службы и ведут работу правоохранительные органы.
Атаку украинскими беспилотниками в Орловской области зарегистрировали также 15 июля. Тогда дрон успели обезвредить силами РЭБ и он упал на нефтебазу. В результате были повреждены резервуары.