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Беспилотник

Украинские БПЛА долетели до неприграничного региона и атаковали там электростанцию

29 июля 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали беспилотниками Орловскую область

Ночью 29 июля произошла атака беспилотников ВСУ на Орловскую область. В одном из районов в результате пострадала электростация, сообщает редакция «Орелtimes».

По информации издания, происшествие случилось на территории Глазуновского района. Там сбили два БПЛА.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что никто не пострадал. Однако повреждения выявили на электростанции.

Глава региона также отметил, что на месте происшествия уже устраняют последствия атаки оперативные службы и ведут работу правоохранительные органы.

Атаку украинскими беспилотниками в Орловской области зарегистрировали также 15 июля. Тогда дрон успели обезвредить силами РЭБ и он упал на нефтебазу. В результате были повреждены резервуары.

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Черноземье#Орловская область#Электростанция#Андрей Клычков#БПЛА#Украинские беспилотники
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