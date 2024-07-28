Украинский беспилотник сдетонировал рядом с детской площадкой под Белгородом

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Утром 28 июля в Таврово-8 сдетонировал украинский беспилотник. Как сообщили белгородцы, БПЛА какое-то время кружил над местностью, а затем спикировал к пустырю, который находится вблизи детской площадки, и взорвался. Другие очевидцы сообщили, что беспилотник сначала врезался в вышку связи, после чего упал и взорвался.
Произошло всё примерно в 09:40 утра. По известной информации, на детской площадке в этот момент никого не было, поэтому никто не пострадал. После взрыва загорелась сухая трава. Местные жители потушили её с помощью лопат до приезда пожарных.
Автор Telegram-канала «БелГородские подробности» отметил, что рядом с детской площадкой нет никаких укрытий.
Официальной информации о произошедшем пока нет.