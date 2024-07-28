Украинский беспилотник сдетонировал рядом с детской площадкой под Белгородом

Утром 28 июля в Таврово-8 сдетонировал украинский беспилотник. Как сообщили белгородцы, БПЛА какое-то время кружил над местностью, а затем спикировал к пустырю, который находится вблизи детской площадки, и взорвался. Другие очевидцы сообщили, что беспилотник сначала врезался в вышку связи, после чего упал и взорвался.