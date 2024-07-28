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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Фото с места детонации БПЛА

Украинский беспилотник сдетонировал рядом с детской площадкой под Белгородом

28 июля 2024, 12:46
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Фото с места детонации БПЛА
Сообщается, что БПЛА сначала кружил над местностью, а затем врезался в вышку связи, упал и сдетонировал. Местным жителям пришлось тушить загоревшуюся траву, сообщили местные Telegram-каналы.

Утром 28 июля в Таврово-8 сдетонировал украинский беспилотник. Как сообщили белгородцы, БПЛА какое-то время кружил над местностью, а затем спикировал к пустырю, который находится вблизи детской площадки, и взорвался. Другие очевидцы сообщили, что беспилотник сначала врезался в вышку связи, после чего упал и взорвался.

Произошло всё примерно в 09:40 утра. По известной информации, на детской площадке в этот момент никого не было, поэтому никто не пострадал. После взрыва загорелась сухая трава. Местные жители потушили её с помощью лопат до приезда пожарных.

Автор Telegram-канала «БелГородские подробности» отметил, что рядом с детской площадкой нет никаких укрытий.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Вышка, в которую мог врезаться беспилотникВышка, в которую мог врезаться беспилотник
Обломки БПЛАОбломки БПЛА
Обломки БПЛАОбломки БПЛА
Фото с места детонации БПЛАФото с места детонации БПЛА
Вышка, в которую мог врезаться беспилотник
Фото: Telegram-канал "Блэтгород"
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