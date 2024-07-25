В Белгороде и Белгородском районе ночью было громко. Почему?

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В ночь на четверг, 25 июля, в Белгороде и Белгородском районе было громко. Раздалось несколько взрывов.
Один из них мог быть связан с работой ПВО. Как сообщил губернатор, в Белгородском районе сбили беспилотник самолётного типа.
Фрагменты сбитого БПЛА упали, из-за чего загорелась сухая трава. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчёты. Огонь потушен.
Пострадавших среди мирных жителей не было.
К слову, утро четверга в Белгороде тоже началось громко. Официальной информации о том, с чем был связан взрыв, не поступало.