bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Под Белгородом ночью сбили БПЛА

В Белгороде и Белгородском районе ночью было громко. Почему?

25 июля 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney

Под Белгородом ночью сбили БПЛА

Минувшая ночь выдалась в столице региона громкой. Прозвучало несколько одиночных взрывов. Что именно произошло?

В ночь на четверг, 25 июля, в Белгороде и Белгородском районе было громко. Раздалось несколько взрывов.

Один из них мог быть связан с работой ПВО. Как сообщил губернатор, в Белгородском районе сбили беспилотник самолётного типа.

Фрагменты сбитого БПЛА упали, из-за чего загорелась сухая трава. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчёты. Огонь потушен.

Пострадавших среди мирных жителей не было.

К слову, утро четверга в Белгороде тоже началось громко. Официальной информации о том, с чем был связан взрыв, не поступало.

В небе над Белгородом вновь раздались взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
Погиб человек, взрыв разрушил часть МКД: что произошло в Белгородской областиВзрывы вновь прозвучали в Белгороде после долгого перерываАвто под Белгородом атаковали FPV-дроном: ранены трое, оказавшиеся рядом со взрывом
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Взрывы#В Белгороде громко
Подпишитесь
Два детских лагеря в Крыму, на которые поступили жалобы от белгородцев, проверили
Сегодня, 06:45
«Людей там нет»: Гладков — о сокращении поставок продуктов в белгородское приграничье
Вчера, 17:08
Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха
Вчера, 08:50
Белгородский блогер Бабин назвал жителей приграничья «хамлом и быдлом»
Вчера, 14:39
Изрешечено авто, могут быть пострадавшие: город Шебекино вновь попал под обстрел
Сегодня, 06:57