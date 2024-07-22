Украинский БПЛА врезался в многоэтажку, ещё четыре дрона разрушили частный дом

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Украинские беспилотники атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Шебекино самолётный БПЛА врезался в многоэтажный дом. Удар пришёлся на пространство между третьим и четвёртым этажами. В результате повреждены балконы и остекление в квартирах.
В селе Безымено Грайворонского округа четыре дрона атаковали частный дом — он полностью разрушен. Ещё несколько БПЛА повторно атаковали другое домовладение из-за чего произошло возгорание. На данный момент очаг пожара ликвидирован.
В Белгородском районе в селе Бессоновка дрон-камикадзе врезался в землю и взорвался. Осколками повредило легковое авто.
Сегодня, 22 июля, в результате одной из атак на Шебекинский горокруг пострадали два ребёнка. Мальчики доставлены в больницу с осколочными ранениями.