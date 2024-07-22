Украинский БПЛА врезался в многоэтажку, ещё четыре дрона разрушили частный дом

ВСУ атаковали Шебекино, Безымено и Бессоновку в Белгородской области

22 июля ещё несколько населённых пунктов Белгородской области попали под атаку БПЛА. В результате пострадали многоквартирный дом, несколько частных, один из которых был полностью разрушен. Зафиксированы и другие последствия.