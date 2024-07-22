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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Последствия атаки БПЛА

Украинский БПЛА врезался в многоэтажку, ещё четыре дрона разрушили частный дом

22 июля 2024, 15:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки БПЛА

ВСУ атаковали Шебекино, Безымено и Бессоновку в Белгородской области

22 июля ещё несколько населённых пунктов Белгородской области попали под атаку БПЛА. В результате пострадали многоквартирный дом, несколько частных, один из которых был полностью разрушен. Зафиксированы и другие последствия.

Украинские беспилотники атаковали несколько муниципалитетов Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Шебекино самолётный БПЛА врезался в многоэтажный дом. Удар пришёлся на пространство между третьим и четвёртым этажами. В результате повреждены балконы и остекление в квартирах.

В селе Безымено Грайворонского округа четыре дрона атаковали частный дом — он полностью разрушен. Ещё несколько БПЛА повторно атаковали другое домовладение из-за чего произошло возгорание. На данный момент очаг пожара ликвидирован.

В Белгородском районе в селе Бессоновка дрон-камикадзе врезался в землю и взорвался. Осколками повредило легковое авто.

Сегодня, 22 июля, в результате одной из атак на Шебекинский горокруг пострадали два ребёнка. Мальчики доставлены в больницу с осколочными ранениями.

Двое детей ранены после атаки на Белгородскую область
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