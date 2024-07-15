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Пострадавший автомобиль

Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом

15 июля 2024, 07:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пострадавший автомобиль

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области

Рабочая неделя началось для белгородцев с очередных атак ВСУ. Утром понедельника несколько беспилотников атаковали посёлки Октябрьский и Политотдельский в Белгородском районе. Пострадали два мирных жителя, есть разрушения. Подробности сообщил губернатор.

Вооружённые силы Украины вновь атаковали Белгородскую область с использованием беспилотников. В результате нападения на два населённых пункта Белгородского района ранены двое мирных жителей.

В посёлке Октябрьский двое мужчин находились в автомобиле в момент атаки. У одного из них осколочные ранения правого предплечья и головы, у другого — баротравма. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода. Автомобиль уничтожен и восстановлению не подлежит. Также повреждено соседнее авто.

В посёлке Политотдельский рядом с социальным объектом сброшено два взрывных устройства с беспилотника. Они не взорвались. На месте работают оперативные службы, проведена эвакуация всех находившихся в здании социального объекта.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в Белгородском районе пострадали четыре человека, включая девятимесячного ребёнка.

Младенец и четыре взрослых пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки
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