Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Вооружённые силы Украины вновь атаковали Белгородскую область с использованием беспилотников. В результате нападения на два населённых пункта Белгородского района ранены двое мирных жителей.
В посёлке Октябрьский двое мужчин находились в автомобиле в момент атаки. У одного из них осколочные ранения правого предплечья и головы, у другого — баротравма. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода. Автомобиль уничтожен и восстановлению не подлежит. Также повреждено соседнее авто.
В посёлке Политотдельский рядом с социальным объектом сброшено два взрывных устройства с беспилотника. Они не взорвались. На месте работают оперативные службы, проведена эвакуация всех находившихся в здании социального объекта.
Напомним, в воскресенье, 14 июля, в Белгородском районе пострадали четыре человека, включая девятимесячного ребёнка.