Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом

В посёлке Октябрьский двое мужчин находились в автомобиле в момент атаки. У одного из них осколочные ранения правого предплечья и головы, у другого — баротравма. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода. Автомобиль уничтожен и восстановлению не подлежит. Также повреждено соседнее авто.