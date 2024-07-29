Сколько нужно зарабатывать для получения ипотеки под 20% в Москве и регионах?

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Доступная однокомнатная квартира в Москве в пределах МКАД с приемлемой площадью сегодня продаётся в среднем за 10 млн рублей. При этом жильё находится в старом фонде и не в центре города.
Чтобы повысить вероятность одобрения кредита на жильё, первоначальный взнос должен составлять не менее 30%. Таким образом, москвичу потребуется взять в банке 7 млн рублей. При ипотеке на 30 лет ежемесячный платёж составит 120,6 тысячи рублей. Однако он не должен превышать 80% дохода для одобрения займа. Таким образом, москвичу нужно зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц.
Однако это лишь верхний порог. Даже у клиента с отличной кредитной историей шансы на получение такого кредита очень малы. Чтобы увеличить шансы на успех при получении ипотеки на 30 лет, ежемесячный платеж должен составлять хотя бы 50% от дохода. Итак, чтобы банк одобрил ипотеку под 20% годовых, доход должен быть не менее 240 тысяч рублей в месяц.
По информации Росстата, лишь у 3,9% работающих россиян по всей стране зарплата превышала 200 тысяч рублей в 2023 году. Средняя зарплата жителей Москвы в январе–апреле 2024 года составила 153,6 тысячи рублей. Согласно этим данным, среднестатистическому жителю столицы будет по карману приобрести квартиру в Москве. Однако придётся жить на минимальные расходы в течение следующих 30 лет.
В спальных районах Санкт-Петербурга можно купить однокомнатное жильё практически вдвое дешевле, чем в Москве. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в старом фонде в пределах КАД и в пешей доступности от метро составляет 5 млн рублей. При условии первоначального взноса в 30% необходимо зарабатывать не менее 75,4 тысячи рублей в месяц, чтобы оплачивать данную ипотеку.
Тем не менее и в этом случае выплата кредита составит 80% от дохода. С таким процентом вероятность одобрения кредита крайне низка. Чтобы повысить шансы на успешные выплаты и не жить впроголодь в течение следующих 30 лет, ежемесячный доход петербуржца должен быть не менее 120,7 тысячи рублей. Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в январе–апреле 2024 года составила 101,7 тысячи рублей.
Сколько необходимо зарабатывать в городах-миллионниках, чтобы хватало на ипотеку под 20%? Минимум 45,2 тысячи рублей, а для более-менее комфортной жизни — 72,4 тысячи.