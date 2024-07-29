Сколько нужно зарабатывать для получения ипотеки под 20% в Москве и регионах?

Однако это лишь верхний порог. Даже у клиента с отличной кредитной историей шансы на получение такого кредита очень малы. Чтобы увеличить шансы на успех при получении ипотеки на 30 лет, ежемесячный платеж должен составлять хотя бы 50% от дохода. Итак, чтобы банк одобрил ипотеку под 20% годовых, доход должен быть не менее 240 тысяч рублей в месяц.