Чуть получше, но всё же в аутсайдерах: Белгородчина вновь в конце рейтинга по ипотеке

Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге по развитию ипотеки

Количество ипотечных займов за январь–май 2024 года уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%. По совокупности показателей Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге РИА «Новости». Тем не менее в сравнении с 2023-м регион улучшил результат.