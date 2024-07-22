bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге по развитию ипотеки

Чуть получше, но всё же в аутсайдерах: Белгородчина вновь в конце рейтинга по ипотеке

22 июля 2024, 08:16
Фото: 1MI

Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге по развитию ипотеки

Количество ипотечных займов за январь–май 2024 года уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%. По совокупности показателей Белгородская область заняла 70-е место в рейтинге РИА «Новости». Тем не менее в сравнении с 2023-м регион улучшил результат.

Белгородская область расположилась на 70-м месте рейтинга по развитию ипотеки. По сравнению с предыдущим годом регион поднялся на пять позиций.

Число ипотечных кредитов за прошедший год на 1 тысячу человек экономически активного населения в Белгородской области составляет 20,5. Количество таких займов за январь–май 2024 года уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%.

Средний размер ипотечного кредита в Белгородской области составляет 3,5 млн рублей. Доля просроченной задолженности на июнь 2024 года — 0,33%.

Ближайшие соседи Белгородской области по Центральному Черноземью показали результаты немного лучше. Воронежская область заняла 55-е место в рейтинге, Курская- 61-е. Липецкая и Тамбовская области расположились на 76-й и 79-й строчках соответственно.

В пятёрку лидеров рейтинга вошли Тыва, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Башкортостан и Якутия. В аутсайдерах — Ингушетия, Крым, Севастополь, Дагестан и Кабардино-Балкария. Санкт-Петербург занял 52-е место, Москва — 80-е.

Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
Узнать подробнее
Читайте также:
Подведены итоги программы льготной ипотеки по господдержке-2020 Подведены итоги программы льготной ипотеки по господдержке-2020 «Вторичка» или новостройка? Какую квартиру выгоднее купить в Белгороде Несмотря на обстоятельства: белгородцы продолжают брать ипотеку на свой дом
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Экономика#Курская область#Рейтинг#Липецкая область#Ипотека#Кредиты#Белгород#Тамбовская область#Воронежская область
Подпишитесь
Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе на соцобъект в белгородском приграничье
Сегодня, 11:41
Белгородцев из обстреливаемых районов будут каждый день просить выехать в ПВР
Сегодня, 06:23
Под Белгородом «прилетело» на с/х предприятие, в приграничье — пожар из-за FPV-дрона
Сегодня, 10:23
Один из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонки
Сегодня, 11:10
Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ
Сегодня, 07:27
«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?
Сегодня, 08:03