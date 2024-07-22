Чуть получше, но всё же в аутсайдерах: Белгородчина вновь в конце рейтинга по ипотеке

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Белгородская область расположилась на 70-м месте рейтинга по развитию ипотеки. По сравнению с предыдущим годом регион поднялся на пять позиций.
Число ипотечных кредитов за прошедший год на 1 тысячу человек экономически активного населения в Белгородской области составляет 20,5. Количество таких займов за январь–май 2024 года уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%.
Средний размер ипотечного кредита в Белгородской области составляет 3,5 млн рублей. Доля просроченной задолженности на июнь 2024 года — 0,33%.
Ближайшие соседи Белгородской области по Центральному Черноземью показали результаты немного лучше. Воронежская область заняла 55-е место в рейтинге, Курская- 61-е. Липецкая и Тамбовская области расположились на 76-й и 79-й строчках соответственно.
В пятёрку лидеров рейтинга вошли Тыва, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Башкортостан и Якутия. В аутсайдерах — Ингушетия, Крым, Севастополь, Дагестан и Кабардино-Балкария. Санкт-Петербург занял 52-е место, Москва — 80-е.