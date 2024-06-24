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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Белгородцы с начала года оформили 727 кредитов на покупку или строительства дома

Несмотря на обстоятельства: белгородцы продолжают брать ипотеку на свой дом

24 июня 2024, 11:23
Фото: 1MI

Белгородцы с начала года оформили 727 кредитов на покупку или строительства дома

Чаще всего жители брали ипотечные кредиты на покупку готового жилья, однако были и те, кто решался на строительство с нуля. Подробности сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

За первые три месяца 2024 года жители Белгородской области взяли 727 ипотечных кредита для покупки или строительства частных домов. Большинство предпочло купить готовые дома — 473 сделки (65%), а на строительство решились 254 человека (35%).

Средний срок кредитования составил 24 года с процентной ставкой в 8% и суммой займа в 2,8 миллиона рублей.

Специалисты рекомендуют перед оформлением ипотеки оценить свои финансовые возможности и накопить достаточную сумму для первоначального взноса. Если на ежемесячный платёж будет уходить больше половины заработка, то выплачивать ипотеку будет затруднительно. Наиболее приемлемый вариант, если каждый месяц на это уходит не больше 30% доходов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Ипотека#Банк#Белгород#Ипотечный кредит
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