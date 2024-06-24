Несмотря на обстоятельства: белгородцы продолжают брать ипотеку на свой дом

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
За первые три месяца 2024 года жители Белгородской области взяли 727 ипотечных кредита для покупки или строительства частных домов. Большинство предпочло купить готовые дома — 473 сделки (65%), а на строительство решились 254 человека (35%).
Средний срок кредитования составил 24 года с процентной ставкой в 8% и суммой займа в 2,8 миллиона рублей.
Специалисты рекомендуют перед оформлением ипотеки оценить свои финансовые возможности и накопить достаточную сумму для первоначального взноса. Если на ежемесячный платёж будет уходить больше половины заработка, то выплачивать ипотеку будет затруднительно. Наиболее приемлемый вариант, если каждый месяц на это уходит не больше 30% доходов.