Несмотря на обстоятельства: белгородцы продолжают брать ипотеку на свой дом

Специалисты рекомендуют перед оформлением ипотеки оценить свои финансовые возможности и накопить достаточную сумму для первоначального взноса. Если на ежемесячный платёж будет уходить больше половины заработка, то выплачивать ипотеку будет затруднительно. Наиболее приемлемый вариант, если каждый месяц на это уходит не больше 30% доходов.