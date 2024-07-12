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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Взять ипотеку в Москве оказалось дешевле, чем арендовать квартиру

Что выгоднее: арендовать квартиру или взять ипотеку? Подсчёт на личном опыте

12 июля 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney

Взять ипотеку в Москве оказалось дешевле, чем арендовать квартиру

Несмотря на высокие процентные ставки, покупка собственного жилья в Москве становится более выгодной, чем аренда. Как сделать правильный выбор, подсказывают «Новые известия»: журналист сделала подсчёты на личном опыте.
Сюжет
Ипотека

С начала года стоимость аренды однокомнатной квартиры с «бабушкиным ремонтом» в Москве возросла до 45-50 тысяч рублей. Однако есть районы, где можно снять жильё дешевле — например, в Зеленограде или в Новой Москве. Студии от 12 до 15 квадратных метров сдаются за 35 тысяч рублей, а комната в двух- или трёхкомнатной квартире обходится в 30 тысяч рублей. За пять лет цены удвоились.

Если вам не подходит «бабушкин ремонт», то придётся заплатить уже 75-85 тысяч рублей за аренду. Речь идёт о квартирах в спальных районах недалеко от метро.

Что видим в итоге:

  • комната в квартире — 30 тысяч,
  • съёмная квартира-студия площадью 15 кв. м. — 35 тысяч,
  • жильё с «бабушкиным ремонтом» — 45-50 тысяч,
  • квартира с ремонтом — 70-75 тысяч,
  • квартира с евроремонтом — от 85 тысяч.

Возвращаемся к вопросу о ипотеке. Для того, чтобы ежемесячный платёж при покупке жилья был равен стоимости аренды, нужно внести первоначальный взнос около 50%.

Приведём цифры:

  • стоимость квартиры на вторичном рынке — 9 миллионов рублей,
  • первоначальный взнос — 4,5 миллиона рублей,
  • процентная ставка — 19,5%,
  • ежемесячный платёж на 30 лет — 74,5 тысячи рублей.

То есть с первоначальным взносом в 50% ежемесячный платёж будет равен стоимости аренды жилья с ремонтом. Переплата по ипотеке за 30 лет составит 18,8 миллиона рублей.

При таком раскладе разницу между арендой и выплатами по ипотеке можно рассчитать для покупки двух- или трёхкомнатной квартиры при снижении первоначального взноса до 40-45%. Если внесено всего 20% первоначального взноса, то лучше подкопить немного больше и подождать снижения процентных ставок.

Одно из важных условий для получения ипотеки — ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 80% от вашего дохода. Лучше, если они будут около 50% от вашего дохода. Тогда банк может только предостеречь вас о высокой нагрузке по кредиту.

Перед тем, как обратиться в банк за ипотекой, закройте все кредитные карты. Даже кредитка на 10 тысяч рублей может повлиять на ставку и добавить 1% к уже высоким 20%.

Принимать или нет решение о взятии ипотеки? Частично ответ на этот вопрос дан выше. Есть два возможных развития событий после взятия ипотеки под текущие 20%.

1. Центробанк снизит ставку

Это хорошо. Через год-два, когда ключевая ставка ЦБ уменьшится, можно будет переоформить ипотеку. Важно помнить, что придётся оплатить повторную оценку недвижимости. Но в дальнейшем переплата будет меньше.

2. Центробанк повысит ставку

Здесь также есть плюсы, так как вы уже взяли ипотеку по более низкой процентной ставке. Следует дождаться снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а потом рефинансировать кредит.

Что будет, если вы вдруг потеряете работу? Для подстраховки лучше накопить подушку безопасности, завести знакомых, где можно будет трудоустроиться, или найти увлечение, которое может принести дополнительный доход. Также можно будет использовать кредитные каникулы или — в крайнем случае — продать квартиру, чтобы погасить долг.

К чему приведёт отмена льготной ипотеки и стоит ли продавать собственное жильё?
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#Общество#Квартиры#Ипотека#Аренда
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