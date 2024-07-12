Что выгоднее: арендовать квартиру или взять ипотеку? Подсчёт на личном опыте

С начала года стоимость аренды однокомнатной квартиры с «бабушкиным ремонтом» в Москве возросла до 45-50 тысяч рублей. Однако есть районы, где можно снять жильё дешевле — например, в Зеленограде или в Новой Москве. Студии от 12 до 15 квадратных метров сдаются за 35 тысяч рублей, а комната в двух- или трёхкомнатной квартире обходится в 30 тысяч рублей. За пять лет цены удвоились.