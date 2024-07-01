Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Первые итоги льготной ипотеки показывают, что цены выросли в два раза, задолженность по ипотеке увеличилась, а строительство многоквартирного жилья осталось на невысоком уровне. В некоторых регионах объёмы строительства выросли, но в других — уменьшились, говорит Михаил Хорьков.
Было бы лучше завершить программу льготной ипотеки раньше, так как на начальном этапе она выполнила свои функции, считает эксперт. Она помогла удержать спрос на жильё и предотвратить падение доверия покупателей к рынку. Но уже в конце 2022 года стало ясно, что спрос превышает предложение, что приводит к росту цен.
Если бы программу поддержки завершили сразу после пандемии, цены всё равно бы росли, но, возможно, медленнее, предполагает спикер. Также не возник бы такой дисбаланс между первичным и вторичным рынком жилья.
После отмены льготной ипотеки рынок, вероятно, будет медленно корректироваться. Объём сделок может снизиться, но насколько сильно — зависит от условий новых программ ипотеки. Рынку придется адаптироваться к новым условиям, но цены, скорее всего, не вернутся на уровень предыдущих лет, заключил Хорьков.