Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки

Было бы лучше завершить программу льготной ипотеки раньше, так как на начальном этапе она выполнила свои функции, считает эксперт. Она помогла удержать спрос на жильё и предотвратить падение доверия покупателей к рынку. Но уже в конце 2022 года стало ясно, что спрос превышает предложение, что приводит к росту цен.