bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки

Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки

1 июля 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
С 1 июля заканчивается программа льготной ипотеки. Как это повлияет на рынок жилья? Что произойдёт с ценами летом и осенью 2024 года? Эти и другие вопросы «НИ» задали Михаилу Хорькову — заместителю председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов

Первые итоги льготной ипотеки показывают, что цены выросли в два раза, задолженность по ипотеке увеличилась, а строительство многоквартирного жилья осталось на невысоком уровне. В некоторых регионах объёмы строительства выросли, но в других — уменьшились, говорит Михаил Хорьков.

Было бы лучше завершить программу льготной ипотеки раньше, так как на начальном этапе она выполнила свои функции, считает эксперт. Она помогла удержать спрос на жильё и предотвратить падение доверия покупателей к рынку. Но уже в конце 2022 года стало ясно, что спрос превышает предложение, что приводит к росту цен.

Если бы программу поддержки завершили сразу после пандемии, цены всё равно бы росли, но, возможно, медленнее, предполагает спикер. Также не возник бы такой дисбаланс между первичным и вторичным рынком жилья.

После отмены льготной ипотеки рынок, вероятно, будет медленно корректироваться. Объём сделок может снизиться, но насколько сильно — зависит от условий новых программ ипотеки. Рынку придется адаптироваться к новым условиям, но цены, скорее всего, не вернутся на уровень предыдущих лет, заключил Хорьков.

К чему приведёт отмена льготной ипотеки и стоит ли продавать собственное жильё?
Узнать подробнее
Читайте также:
Несмотря на обстоятельства: белгородцы продолжают брать ипотеку на свой домМошенники стали запугивать белгородцев просрочкой по ипотеке
#Общество#Недвижимость#Льготная ипотека
Подпишитесь
«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей
Сегодня, 10:35
Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде
Сегодня, 10:21
Стало известно, как много белгородцев проживает за чертой бедности
Сегодня, 08:01
«Теперь и в воскресенье пробки»: белгородцы недовольны переменами на въезде в город
Сегодня, 09:19
Гладков назвал время, когда всем белгородцам вернут свет и воду
Сегодня, 09:49
В «Россети Центр» прошёл Штаб по обеспечению электроснабжения приграничных территорий
Сегодня, 09:22