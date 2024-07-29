Новый проект жилищной инфраструктуры начали реализовывать на юге России

Строительство предполагает комплексное развитие территории. В непосредственной близости от ЖК строятся инфраструктурные объекты: детский сад на 550 мест, благоустроенные набережные с обеих сторон реки Кудепста рядом с Национальным парком и Тисо-самшитовой рощей. Кроме того, реализованы проекты по строительству нового капитального моста и участка двухполосной автомобильной дороги. Также спроектирована отдельная зона для отдыха и игр, амфитеатр с ландшафтным озеленением, комфортные пространства с гамаками, детская площадка и специальные зоны для любителей пляжного волейбола, бадминтона и воркаута.