Что изменится в жизни белгородцев в августе 2024 года?

Кроме того, скорректируют правила единой выплаты на детей. Если заявитель укажет, что он и его дети проживают по временной регистрации или в месте фактического проживания, то он обязан будет подтвердить это, например, предоставить соответствующие документы. Это необходимо в случаях, когда ранее пособие было назначено в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше.