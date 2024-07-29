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В августе в России вступят в силу новые законы о наследовании и банкротстве

Что изменится в жизни белгородцев в августе 2024 года?

29 июля 2024, 11:01
Фото: 1MI

В августе в России вступят в силу новые законы о наследовании и банкротстве

С августа 2024 года граждане смогут завещать права на свои цифровые активы, а также будет скорректирован порядок назначения единого пособия на детей. Как изменится процедура банкротства банков и работа микрофинансовых компаний, сообщили в Госдуме.
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Деньги

Госдума опубликовала перечень законов, которые вступят в силу в августе 2024 года.

С 1 августа в России будет установлен порядок наследования цифровых рублей. Это означает, что граждане смогут завещать права на свои цифровые активы, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения определит правительство Российской Федерации совместно с Банком России.

Со 2 августа процедура банкротства банков станет более быстрой и эффективной для кредиторов. Если имущество банка не было продано на торгах, его можно будет использовать в качестве отступного для погашения требований кредиторов, в частности кредиторов первой очереди.

С 5 августа вступят в силу изменения в деятельности микрофинансовых организаций и банков. Теперь все сообщения, которые они отправляют должникам, должны будут записываться в текстовом и голосовом формате. Также необходимо будет вести аудиозапись всех личных встреч с должниками. Вся эта информация должна храниться не менее трёх лет.

Кроме того, скорректируют правила единой выплаты на детей. Если заявитель укажет, что он и его дети проживают по временной регистрации или в месте фактического проживания, то он обязан будет подтвердить это, например, предоставить соответствующие документы. Это необходимо в случаях, когда ранее пособие было назначено в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше.

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