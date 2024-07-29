Будем расторгать договоры: план по вводу жилья в Белгороде не выполнится

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Белгородский район и Белгород заняли последние места по вводу многоквартирного жилья по Белгородской области. Первое место занял Валуйский городской округ, второе — Корочанский район, а третье — Красногвардейский.
В Белгородском районе был план на 2024 год — возвести 104 тысячи квадратных метров жилья. За полгода введено 3 тысячи квадратных метров, 44 тысячи должны возвести на конец года.
В Белгороде план был 94 тысячи квадратных метров. Возвели за полгода 11 тысяч, до конца года должны сдать 51 тысячу квадратных метров. Вероятно, его не смогут выполнить.
Вячеслав Гладков сообщил, что проведёт встречу с застройщиками, чтобы узнать, почему они не строят дома. Губернатор назвал это саботажем строителей.
«Нет — будем расторгать договоры аренды. У меня права такие есть. Расторгнем, отдадим другим, иногородним», — объяснил Гладков.
Глава правительства считает, что так застройщики искусственно завышают цены и зарабатывают больше при меньшем объёме строительства жилья.