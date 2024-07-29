bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Белгороде не выполнят план по строительству многоквартирного жилья в 2024 году

Будем расторгать договоры: план по вводу жилья в Белгороде не выполнится

29 июля 2024, 12:00
Фото: 1MI

В Белгороде не выполнят план по строительству многоквартирного жилья в 2024 году

Белгород и Белгородский район в аутсайдерах по вводу жилья в Белгородской области. Гладков считает, что застройщики искусственно завышают цены.

Белгородский район и Белгород заняли последние места по вводу многоквартирного жилья по Белгородской области. Первое место занял Валуйский городской округ, второе — Корочанский район, а третье — Красногвардейский.

В Белгородском районе был план на 2024 год — возвести 104 тысячи квадратных метров жилья. За полгода введено 3 тысячи квадратных метров, 44 тысячи должны возвести на конец года.

В Белгороде план был 94 тысячи квадратных метров. Возвели за полгода 11 тысяч, до конца года должны сдать 51 тысячу квадратных метров. Вероятно, его не смогут выполнить.

Вячеслав Гладков сообщил, что проведёт встречу с застройщиками, чтобы узнать, почему они не строят дома. Губернатор назвал это саботажем строителей.

«Нет — будем расторгать договоры аренды. У меня права такие есть. Расторгнем, отдадим другим, иногородним», — объяснил Гладков.

Глава правительства считает, что так застройщики искусственно завышают цены и зарабатывают больше при меньшем объёме строительства жилья.

К чему приведёт отмена льготной ипотеки и стоит ли продавать собственное жильё?
Узнать подробнее
Читайте также:
Где найти доступное жильё в Москве? Районы с низкими ценами на арендуБелгородские дети-сироты, принимавшие участие в СВО, получат жильё в первую очередьВы удивитесь: топ-5 регионов России, где квартиры подорожали сильнее всего
#Алёна Мальцева#Корочанский район#Красногвардейский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский городской округ#Жилищное строительство#Саботаж#Застройщики
Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
Сегодня, 13:55
Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»
Сегодня, 13:30
Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве
Сегодня, 11:37
Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Сегодня, 14:11
Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС
Сегодня, 11:27