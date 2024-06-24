К чему приведёт отмена льготной ипотеки и стоит ли продавать собственное жильё?

Эксперты считают, что на вторичном рынке недвижимости покупатели начнут искать другие более выгодные варианты жилья, что приведёт к снижению цен. В то же время сами застройщики из-за стоимости материалов и финансирования проектов вряд ли будут снижать цены, но объёмы новых проектов явно уменьшатся, что в долгосрочной перспективе может уменьшить предложение, из-за чего цены будут оставаться на определённом уровне.