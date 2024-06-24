К чему приведёт отмена льготной ипотеки и стоит ли продавать собственное жильё?

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
С 1 июля 2024 года завершается программа льготной ипотеки на новостройки, которая предусматривала ставку 8% годовых и была доступна для всех граждан Российской Федерации с 2020 года. Также ожидаются изменения требований семейной ипотеки, однако конкретные детали пока не были объявлены. Эксперты думают, что из-за этих изменений может повыситься спрос на вторичный рынок и индивидуальное жилищное строительство.
Тем не менее после отмены льготной ипотеки, на российском рынке останутся и другие государственные программы, включая IT-ипотеку, семейную и сельскую ипотеку, а также «Дальневосточную» и «Арктическую ипотеку».
Кроме того, с 1 июля для заёмщиков, у которых показатель долговой нагрузки выше 50%, введут ограничения на ипотечное кредитование. Такие изменения могут привести к росту отказов по заявкам, а ставки по кредитам не будут уменьшаться — это снижение вряд ли произойдёт раньше 2025 года.
Уровень ключевой ставки же не меняется с декабря 2023 года и составляет 16% годовых, хотя ставки по ипотечным программам на открытом рынке продолжают увеличиваться. Повышение ключевой ставки может произойти 26 июля 2024 года.
Эксперты считают, что на вторичном рынке недвижимости покупатели начнут искать другие более выгодные варианты жилья, что приведёт к снижению цен. В то же время сами застройщики из-за стоимости материалов и финансирования проектов вряд ли будут снижать цены, но объёмы новых проектов явно уменьшатся, что в долгосрочной перспективе может уменьшить предложение, из-за чего цены будут оставаться на определённом уровне.
Таким образом, отмена льготной программы поможет выровнять спрос на первичный и вторичный рынки.
Перед принятием решения специалисты рекомендуют тщательно обдумать свои планы на ближайшее будущее. Покупка квартиры может быть выгодной, если она приобретается для долгосрочного проживания. Особенно это касается новостроек, поскольку строятся дома в перспективных районах, где стоимость на жильё в будущем только возрастёт.
Покупать же квартиру в качестве инвестиций может быть рискованно, поскольку после отмены льготной ипотеки цены будут постоянно повышаться и понижаться. Это может затруднить продажу квартиры по желаемой цене в ближайшем будущем.
Если же говорить о продаже квартиры для получения быстрых денег, то цена может оказаться ниже ожидаемой. Если возможно, лучше подождать стабилизации ситуации.