Белгородские студенты продолжат получать страховую пенсию по потере кормильца

Соцфонд продлил выплату пенсий по потере кормильца белгородским выпускникам школ

Студенты очной формы обучения из Белгородской области, потерявшие кормильца, смогут получать пенсию до окончания учёбы или до 23 лет. Для этого им нужно предоставить справку о зачислении в учебное заведение в отделение Социального фонда России по Белгородской области.