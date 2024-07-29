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Деньги

Белгородские студенты продолжат получать страховую пенсию по потере кормильца

29 июля 2024, 10:26
Фото: 1MI
Деньги

Соцфонд продлил выплату пенсий по потере кормильца белгородским выпускникам школ

Студенты очной формы обучения из Белгородской области, потерявшие кормильца, смогут получать пенсию до окончания учёбы или до 23 лет. Для этого им нужно предоставить справку о зачислении в учебное заведение в отделение Социального фонда России по Белгородской области.

Региональный Соцфонд автоматически продлил выплату страховых пенсий по потере кормильца выпускникам школ до 1 сентября. Теперь, если совершеннолетние молодые белгородцы поступят на очное обучение в вуз или среднее специальное учебное заведение, то перечисление пенсии продолжится до окончания обучения или до достижения 23 лет.

Всё, что требуется от студентов, которым положены выплаты, — предоставить справку о зачислении в учебное заведение в отделение Социального фонда России по Белгородской области. Студенты очной формы, которые совмещают учёбу с работой, также будут получать пенсии.

Если же студента отчислят из учебного заведения, он должен будет своевременно сообщить об этом в Соцфонд, чтобы начисление выплаты прекратили.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Школа#Новости Белгорода#Вуз#Выпускники#Выплаты#Белгород#Социальный фонд#Потеря кормильца
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