Белгородские студенты продолжат получать страховую пенсию по потере кормильца

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Региональный Соцфонд автоматически продлил выплату страховых пенсий по потере кормильца выпускникам школ до 1 сентября. Теперь, если совершеннолетние молодые белгородцы поступят на очное обучение в вуз или среднее специальное учебное заведение, то перечисление пенсии продолжится до окончания обучения или до достижения 23 лет.
Всё, что требуется от студентов, которым положены выплаты, — предоставить справку о зачислении в учебное заведение в отделение Социального фонда России по Белгородской области. Студенты очной формы, которые совмещают учёбу с работой, также будут получать пенсии.
Если же студента отчислят из учебного заведения, он должен будет своевременно сообщить об этом в Соцфонд, чтобы начисление выплаты прекратили.