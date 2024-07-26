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Published Сегодня, 07:00

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В белгородском Соцфонде рассказали о выплатах на детей до полутора лет

Пособие по уходу за ребёнком: кто может получить, сколько и где оформлять

26 июля 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском Соцфонде рассказали о выплатах на детей до полутора лет

В раннем возрасте малышу жизненно необходимо присутствие матери. Чтобы она могла обеспечить полноценный уход за ребёнком введено пособие. Журналисты Бел.Ру выяснили, кто может претендовать на получение выплаты, как рассчитать размер и как происходит оформление.

Как нам сообщили в региональном отделении Соцфонда, ведомство назначает и выплачивает каждый месяц пособие по уходу работающим и неработающим гражданам до тех пор, пока малышу не исполнилось полтора года.

Для работающих граждан

Кто может получить

Средства выплачивают жителям Белгородской области (мамам, папам, остальным членам семьи, опекунам), которые заботятся о ребёнке и пребывают в отпуске по уходу, либо тем, кто вышел на работу до того, как несовершеннолетнему исполнилось полтора года.

А с начала текущего года, согласно федеральному закону, родитель, который ухаживает за младенцем и находится дома, может раньше выйти на работу и получать пособие.

Средства могут получить работающие граждане РФ, а также иностранцы в зависимости от своего статуса пребывания в стране.

Сколько работающих белгородцев получили пособие

На 23 июля 2024 года ежемесячное пособие из числа работающих граждан получают 10 406 белгородцев.

Кто может обратиться

Мама, папа или другие близкие лица и опекуны, заботящиеся о ребёнке, могут подать запрос на получение помощи. Если о ребёнке заботится несколько людей, только одному из них будет предоставлено право на финансовую поддержку.

Размер пособия

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка человека, однако не ниже минимального значения, установленного законом. Для субъектов с действующими районными коэффициентами минимальная сумма выплаты рассчитывается с учётом этих коэффициентов.

Минимальный размер пособия с 1 февраля 2024 года составляет 9 227 рублей (с учётом районного коэффициента). Максимальный на текущий год — 49 123 рублей.

Статус ребёнка по порядку рождения (первый, второй) не влияет на право на получение денег. Если человек ухаживает за несколькими детьми, которым ещё не исполнилось полтора года, то пособие суммируется.

Как начисляется пособие

Размер выплаты определяется на основе среднего заработка за два года, которые были перед годом начала отпуска по уходу.

Если за эти два года человек был в декрете или ухаживал за малолетним ребёнком, то календарные годы могут для расчёта взять другие, если это приведёт к увеличению суммы пособия.

Как оформить пособие

Нужно подать заявление работодателю. Его можно приложить к заявлению на предоставление отпуска за малышом до исполнения трёхлетнего возраста.

Для неработающих граждан

Кому выплачивают

С 1 января прошлого года пособие начали назначать фактически людям, которые ухаживает за несовершеннолетними, и не подпадают под обязательное соцстрахование, касающееся временной нетрудоспособности и материнства. Исключение — студенты-очники, а также уволенные во время отпуска по уходу за ребёнком или в декретном отпуске, в результате ликвидации компании или прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности.

Перед тем, как назначить выплату, специалисты проводят комплексную оценку нуждаемости и рассчитывают среднедушевой доход семьи.

Сколько неработающих белгородцев получили пособие

На 23 июля 2024 года средства из числа неработающих граждан назначили 160 белгородцам.

Кто может обратиться за назначением пособия

Выплата назначается людям, которые ухаживают за ребёнком, в следующих случаях:

  • отсутствие матери или отца (смерть, лишение родительских прав, признание безвестно отсутствующими или недееспособными).
  • неспособность взрослых родителей воспитывать и обеспечивать несовершеннолетнего по состоянию здоровья.
  • отсутствие у родителя обязательного соцстрахования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Лицами по уходу могут стать другие родственники, опекуны или другие люди, которые принимают на себя фактическую заботу о несовершеннолетнем.

Размер пособия

Размер ежемесячной выплаты является постоянным и подвергается ежегодной корректировке в соответствии с индексацией. На текущий момент, в 2024 году, этот размер — 9227,24 рубля.

В течение текущего года региональный Соцфонд отказал в выплате 945 заявителям, поскольку они либо уже были получателями средств, либо их среднедушевой доход превышал величину прожиточного минимума.

Оформить пособие

Нужно обратиться в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. А ещё можно подать заявление через портал «Госуслуги» или отправить его по почте.

При этом остальные документы, необходимые для назначения пособия, запрашивает ведомство в рамках межведомственного взаимодействия.

Пособие назначат и выплатят за весь период, когда человек ухаживал за ребёнком, если обращение поступило не позднее полугода после того, как ребёнку исполнилось полтора года.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Госуслуги#Родители#Эксклюзив#Документы#МФЦ#Белгород#Соцфонд
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