Пособие по уходу за ребёнком: кто может получить, сколько и где оформлять

С 1 января прошлого года пособие начали назначать фактически людям, которые ухаживает за несовершеннолетними, и не подпадают под обязательное соцстрахование, касающееся временной нетрудоспособности и материнства. Исключение — студенты-очники, а также уволенные во время отпуска по уходу за ребёнком или в декретном отпуске, в результате ликвидации компании или прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности.