Пособие по уходу за ребёнком: кто может получить, сколько и где оформлять

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Как нам сообщили в региональном отделении Соцфонда, ведомство назначает и выплачивает каждый месяц пособие по уходу работающим и неработающим гражданам до тех пор, пока малышу не исполнилось полтора года.
Средства выплачивают жителям Белгородской области (мамам, папам, остальным членам семьи, опекунам), которые заботятся о ребёнке и пребывают в отпуске по уходу, либо тем, кто вышел на работу до того, как несовершеннолетнему исполнилось полтора года.
А с начала текущего года, согласно федеральному закону, родитель, который ухаживает за младенцем и находится дома, может раньше выйти на работу и получать пособие.
Средства могут получить работающие граждане РФ, а также иностранцы в зависимости от своего статуса пребывания в стране.
На 23 июля 2024 года ежемесячное пособие из числа работающих граждан получают 10 406 белгородцев.
Мама, папа или другие близкие лица и опекуны, заботящиеся о ребёнке, могут подать запрос на получение помощи. Если о ребёнке заботится несколько людей, только одному из них будет предоставлено право на финансовую поддержку.
Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка человека, однако не ниже минимального значения, установленного законом. Для субъектов с действующими районными коэффициентами минимальная сумма выплаты рассчитывается с учётом этих коэффициентов.
Минимальный размер пособия с 1 февраля 2024 года составляет 9 227 рублей (с учётом районного коэффициента). Максимальный на текущий год — 49 123 рублей.
Статус ребёнка по порядку рождения (первый, второй) не влияет на право на получение денег. Если человек ухаживает за несколькими детьми, которым ещё не исполнилось полтора года, то пособие суммируется.
Размер выплаты определяется на основе среднего заработка за два года, которые были перед годом начала отпуска по уходу.
Если за эти два года человек был в декрете или ухаживал за малолетним ребёнком, то календарные годы могут для расчёта взять другие, если это приведёт к увеличению суммы пособия.
Нужно подать заявление работодателю. Его можно приложить к заявлению на предоставление отпуска за малышом до исполнения трёхлетнего возраста.
С 1 января прошлого года пособие начали назначать фактически людям, которые ухаживает за несовершеннолетними, и не подпадают под обязательное соцстрахование, касающееся временной нетрудоспособности и материнства. Исключение — студенты-очники, а также уволенные во время отпуска по уходу за ребёнком или в декретном отпуске, в результате ликвидации компании или прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности.
Перед тем, как назначить выплату, специалисты проводят комплексную оценку нуждаемости и рассчитывают среднедушевой доход семьи.
На 23 июля 2024 года средства из числа неработающих граждан назначили 160 белгородцам.
Выплата назначается людям, которые ухаживают за ребёнком, в следующих случаях:
Лицами по уходу могут стать другие родственники, опекуны или другие люди, которые принимают на себя фактическую заботу о несовершеннолетнем.
Размер ежемесячной выплаты является постоянным и подвергается ежегодной корректировке в соответствии с индексацией. На текущий момент, в 2024 году, этот размер — 9227,24 рубля.
В течение текущего года региональный Соцфонд отказал в выплате 945 заявителям, поскольку они либо уже были получателями средств, либо их среднедушевой доход превышал величину прожиточного минимума.
Нужно обратиться в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. А ещё можно подать заявление через портал «Госуслуги» или отправить его по почте.
При этом остальные документы, необходимые для назначения пособия, запрашивает ведомство в рамках межведомственного взаимодействия.
Пособие назначат и выплатят за весь период, когда человек ухаживал за ребёнком, если обращение поступило не позднее полугода после того, как ребёнку исполнилось полтора года.