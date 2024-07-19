У пожилых белгородцев вырастут пенсии, но не у всех

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Социальный фонд автоматически проиндексирует пенсии работающих пенсионеров Белгородской области. Корректировка затронет 82 769 пожилых белгородцев.
С 2016 года страховые пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Однако все повышения, которые проводились за это время, учитывались на лицевых счетах.
Теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от того, продолжает ли пенсионер работать или нет. Учитываться будут и пропущенные индексации, то есть когда пенсионер уволится, его пенсия будет дополнительно увеличена с учётом всех пропущенных прибавок.
Гражданам не нужно будет никуда обращаться — пенсии проиндексируются автоматически с 2025 года.
Недавно появилась информация о том, что пенсионеры, которые работали и проживают в сельской местности, могут получить дополнительную выплату к своей пенсии.