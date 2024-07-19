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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:06

Пенсионер

У пожилых белгородцев вырастут пенсии, но не у всех

19 июля 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионер

Социальный фонд проиндексирует пенсии 82 тыс. белгородских пенсионеров

Социальный фонд автоматически проведёт индексацию пенсий для работающих пенсионеров в Белгородской области. Теперь выплаты работающих пожилых граждан будут проиндексированы так же, как и пенсии неработающих. Подробности сообщили в отделении Социального фонда России в Белгородской области.
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Пенсия

Социальный фонд автоматически проиндексирует пенсии работающих пенсионеров Белгородской области. Корректировка затронет 82 769 пожилых белгородцев.

С 2016 года страховые пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Однако все повышения, которые проводились за это время, учитывались на лицевых счетах.

Теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от того, продолжает ли пенсионер работать или нет. Учитываться будут и пропущенные индексации, то есть когда пенсионер уволится, его пенсия будет дополнительно увеличена с учётом всех пропущенных прибавок.

Гражданам не нужно будет никуда обращаться — пенсии проиндексируются автоматически с 2025 года.

Недавно появилась информация о том, что пенсионеры, которые работали и проживают в сельской местности, могут получить дополнительную выплату к своей пенсии.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пенсионеры#Пенсия#Индексация пенсий#Белгород#Социальный фонд России
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