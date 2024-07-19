У пожилых белгородцев вырастут пенсии, но не у всех

Теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от того, продолжает ли пенсионер работать или нет. Учитываться будут и пропущенные индексации, то есть когда пенсионер уволится, его пенсия будет дополнительно увеличена с учётом всех пропущенных прибавок.