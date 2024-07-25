С августа у некоторых пожилых граждан вырастут пенсии: кого коснутся изменения

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Социальный фонд России по Белгородской области объявил о повышении страховых пенсий для пожилых жителей региона. Увеличение произойдёт с 1 августа и затронет работающих пенсионеров, за которых в 2023 году работодатели платили страховые взносы.
Размер прибавки к пенсии в результате августовского перерасчёта зависит от зарплаты пенсионера: чем выше зарплата, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию.
Будут пересмотрены пенсии по старости и пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца увеличатся при условии, что на индивидуальный счёт умершего человека, по потере которого была назначена выплата, поступили средства, ранее не учтённые.
Подавать заявление не нужно — перерасчёт будет произведён автоматически.
Напомним, что об индексации пенсий для работающих пенсионеров Белгородской области стало известно 19 июля. Согласно изменениям, выплаты работающих будут увеличиваться так же, как и пенсии неработающих пенсионеров.