Маленькая пенсия: кто её получает, как увеличить размер пенсии

По данным областного Соцфонда, минимальный уровень пенсии белгородцев, которые уже не работают в силу возраста, всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте, где он живёт. В случае, если размер пенсионной выплаты вместе с другими причитающимися пожилому человеку доплатами ниже прожиточного минимума, тогда ему назначат социальную доплату. В Белгородской области прожиточный минимум в 2024 году составляет 11 164 рублей и ниже данного порога пенсионеры получать не будут.