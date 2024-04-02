Маленькая пенсия: кто её получает, как увеличить размер пенсии

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
По данным областного Соцфонда, минимальный уровень пенсии белгородцев, которые уже не работают в силу возраста, всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте, где он живёт. В случае, если размер пенсионной выплаты вместе с другими причитающимися пожилому человеку доплатами ниже прожиточного минимума, тогда ему назначат социальную доплату. В Белгородской области прожиточный минимум в 2024 году составляет 11 164 рублей и ниже данного порога пенсионеры получать не будут.
Соцпенсии и пенсии по гособеспечению, согласно закону, индексируют раз в год, с 1 апреля, на уровень увеличения прожиточного минимума пожилого человека. В Белгородской области он составляет 11 164 руб.
Таким образом, средний размер соцпенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства (I группа) составит 18 455,42 ₽. Инвалиды детства (II группа), инвалиды I группы и сироты, которые потеряли родителей или одинокую мать, будут претендовать на 15379,73 ₽. «Основа» соцвыплаты по старости для мужского населения старше 70 лет и женского старше 65 лет составит 7 689,83 руб.
Стоит отметить, что назначение социальной пенсии происходит на пять лет позже, чем страховой.
Для расчёта размера пенсии в этом году нужно уточнить свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Значения отображаются в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Далее ИПК следует умножить на его стоимость. В текущем году она достигает 133,05 рубля. И заключительный шаг — прибавить фиксированную выплату в размере 8134,88 рубля к результату, который получился.
К примеру, в случае значения индивидуального пенсионного коэффициента 112, то в этом году получателю положена пенсия в размере чуть болле 23 тысяч рублей. Однако если человек пожелает уйти в заслуженный отпуск позже предусмотренного срока, тогда размер выплаты увеличится. Уйдя на пенсию на пять лет, можно получить прибавку к ежемесячной выплате в 40%. Стоит также учитывать рост стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Однако выход на пенсию можно отложить не более чем на 10 лет.
Ирина Шушкова
Узнать размер своей пенсии белгородцы могут с помощью электронного калькулятора на сайте Социального фонда России.
Однако существуют обстоятельства, с учётом которых страховая пенсия у белгородцев может быть увеличена.
Подать заявление на перерасчёт пенсии можно непосредственно в службу Соцфонда России, через портал «Госуслуги», в МФЦ или по почте. Однако есть случаи, когда перерасчёт будет произведён в беззаявительном порядке. К примеру в случае изменения категории получателя или выработке необходимого стажа.
Ирина Шушкова
Если заявление подаётся через «Госуслуги», сформированная заявка отправится в Социальный фонд России. Услугу окажут в течение не более 10 суток. Извещение о решении относительно запрошенного сервиса отобразится в сообщениях личного кабинета. Кроме того, информация продублируется по адресу электронной почты.
В целом за 2023 год свыше 16 тысяч жителей региона уже воспользовались цифровыми сервисами для оформления пенсии. Через портал «Госуслуг» заявление подали 3 351 человек, а через сайт Социального фонда — 13 454.