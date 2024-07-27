bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Грязная вода в водоёме

Химикаты? Сине-зелёная вода на базе отдыха смутила белгородскую прокуратуру

27 июля 2024, 10:02
Фото: t.me/svo_belgorod31
Грязная вода в водоёме

Старооскольцы пожаловались на состояние водоёма

В Сети накануне появились видео, снятые на одном из водоёмов. Местные жители утверждают, что кадры сделаны на базе отдыха. Вода на видео сине-зелёная. Жалобы старооскольцев заметила прокуратура.

«Так и хочется нырнуть», — с такой подписью накануне в соцсетях распространилось видео из Старооскольского горокруга. На записях видно сине-зелёную воду. Утверждается, что кадры сделаны на одной из баз отдыха, но на какой именно, комментаторы во мнении не сошлись.

Что именно стало причиной такого цвета воды, точно не известно. Одни старооскольцы предполагают, что дело — в химикатах. Другие же высказали версию о цветении воды.

Этим вопросом теперь заинтересовалась и прокуратура. Организована проверка по факту возможного загрязнения водоёма. Сотрудники надзорного ведомства установят причины появления такого цвета воды.

Если подтвердится, что это было загрязнение, установят виновных. В этом случае грозит материальная ответственность.

Вопрос находится на контроле прокуратуры.

Грязная вода в водоёме
Видео: t.me/svo_belgorod31
Грязная вода в водоёме
Видео: t.me/svo_belgorod31
«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область вошла в число регионов с сильным загрязнением водоёмовВиноват дождь: под Белгородом вода стала бирюзовой и приобрела запах гнилиВода в водоёме под Белгородом изменила цвет и стала плохо пахнуть. Идёт проверка
#Инна Рогова#Город#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Прокуратура#База отдыха#Новости Старого Оскола#Загрязнение#Белгород#Водоёмы
Подпишитесь
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
Сегодня, 08:40
Детская ссора привела к конфликту между многодетной белгородкой и экс-полицейским
Сегодня, 11:44
Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода
Вчера, 13:35
В обстреливаемом Шебекино начнут автоматически открывать двери при ракетной опасности
Сегодня, 06:25
Первый канал вспомнил о погибших с начала СВО белгородских детях
Сегодня, 09:16