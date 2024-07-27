Химикаты? Сине-зелёная вода на базе отдыха смутила белгородскую прокуратуру

«Так и хочется нырнуть», — с такой подписью накануне в соцсетях распространилось видео из Старооскольского горокруга. На записях видно сине-зелёную воду. Утверждается, что кадры сделаны на одной из баз отдыха, но на какой именно, комментаторы во мнении не сошлись.