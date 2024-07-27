Химикаты? Сине-зелёная вода на базе отдыха смутила белгородскую прокуратуру

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
«Так и хочется нырнуть», — с такой подписью накануне в соцсетях распространилось видео из Старооскольского горокруга. На записях видно сине-зелёную воду. Утверждается, что кадры сделаны на одной из баз отдыха, но на какой именно, комментаторы во мнении не сошлись.
Что именно стало причиной такого цвета воды, точно не известно. Одни старооскольцы предполагают, что дело — в химикатах. Другие же высказали версию о цветении воды.
Этим вопросом теперь заинтересовалась и прокуратура. Организована проверка по факту возможного загрязнения водоёма. Сотрудники надзорного ведомства установят причины появления такого цвета воды.
Если подтвердится, что это было загрязнение, установят виновных. В этом случае грозит материальная ответственность.
Вопрос находится на контроле прокуратуры.