Виноват дождь: под Белгородом вода стала бирюзовой и приобрела запах гнили

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В начале ноября жители Белгородского района заметили изменения в состоянии одного из водоёмов: вода стала бирюзовой, появился неприятный запах. Белгородцы сообщили об этом в управление экоохотнадзора. Эксперты прибыли на место и взяли необходимые пробы. Спустя 20 дней стали известны результаты анализа.
Выяснилось, что зелёный цвет воды появился из-за цветения водоёма. Специалисты предположили, что в результате обильных осадков в водоём могло поступить большое количество биогенных загрязнителей. Неприятный запах мог появиться из-за возможного гниения органических осадков, накопления зелёных и сине-зелёных водорослей.
Кроме этого, в ведомстве отметили, что сбросов загрязняющих веществ зафиксировано не было.
Напомним, что в ноябре жителей также насторожил коричневатый цвет реки Везёлки в парке Победы. Тогда экологи сообщили, что цвет воды изменился из-за глинистой почвы.