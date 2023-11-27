Виноват дождь: под Белгородом вода стала бирюзовой и приобрела запах гнили

В начале ноября жители Белгородского района заметили изменения в состоянии одного из водоёмов: вода стала бирюзовой, появился неприятный запах. Белгородцы сообщили об этом в управление экоохотнадзора. Эксперты прибыли на место и взяли необходимые пробы. Спустя 20 дней стали известны результаты анализа.