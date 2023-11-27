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Водоём

Виноват дождь: под Белгородом вода стала бирюзовой и приобрела запах гнили

27 ноября 2023, 09:19
Фото: Midjourney
Водоём

Экоохотнадзор объяснил ухудшение состояния водоёма под Белгородом

В Белгородском районе цвет одного из водоёмов стал бирюзовым, появился неприятный запах. Специалисты взяли пробы воды и обследовали близлежащие ручьи. Результаты анализа стали известны сегодня, 27 ноября.

В начале ноября жители Белгородского района заметили изменения в состоянии одного из водоёмов: вода стала бирюзовой, появился неприятный запах. Белгородцы сообщили об этом в управление экоохотнадзора. Эксперты прибыли на место и взяли необходимые пробы. Спустя 20 дней стали известны результаты анализа.

Выяснилось, что зелёный цвет воды появился из-за цветения водоёма. Специалисты предположили, что в результате обильных осадков в водоём могло поступить большое количество биогенных загрязнителей. Неприятный запах мог появиться из-за возможного гниения органических осадков, накопления зелёных и сине-зелёных водорослей.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что сбросов загрязняющих веществ зафиксировано не было.

Напомним, что в ноябре жителей также насторожил коричневатый цвет реки Везёлки в парке Победы. Тогда экологи сообщили, что цвет воды изменился из-за глинистой почвы.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Пробы воды#Белгород#Анализ#Водоёмы#Александра Склярова#Гниль
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