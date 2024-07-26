В УФССП не раскрыли судьбу пристава, выписавшего штрафов омской первокласснице

Напомним, что из-за ошибки гражданского служащего в личном кабинете на «Госуслугах» маленькой девочки из Омска появилась огромная задолженность. На вопрос мамы о том, откуда у белгородских приставов взялся СНИЛС ребёнка, так и никто и не ответил. Ранее издание om1.ru сообщало, что виновного работника уволили.