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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

В белгородском УФССП устранили проблему выписанного школьнице долга

В УФССП не раскрыли судьбу пристава, выписавшего штрафов омской первокласснице

26 июля 2024, 12:02
Фото: 1MI

В белгородском УФССП устранили проблему выписанного школьнице долга

Управление ФССП сообщило «Открытому Белгороду», что долг в 700 тысяч рублей, записанный на маленькую девочку из Омска, списали. Мама ребёнка подтвердила эту информацию. Долг появился у первоклассницы из-за ошибки сотрудника.

Управление Федеральной службы судебных приставов списало все долги первоклассницы из Омска. Общая сумма денежной задолженности составила 700 тысяч рублей.

Мама девочки — омская журналистка Мария Гавриленко — подтвердила, что долги закрыли, на своих страницах в социальных сетях.

В пресс-службе ведомства не раскрыли подробностей, как их сотрудник записал на девочку долги по шести производствам и были ли к нему применены какие-либо дисциплинарные меры.

Напомним, что из-за ошибки гражданского служащего в личном кабинете на «Госуслугах» маленькой девочки из Омска появилась огромная задолженность. На вопрос мамы о том, откуда у белгородских приставов взялся СНИЛС ребёнка, так и никто и не ответил. Ранее издание om1.ru сообщало, что виновного работника уволили.

Прокуратура внесла представление главе УФССП из-за долга в 700 тыс. у первоклассницы
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#Валерия Колесникова#Общество#Госуслуги#Задолженность#Новости Белгорода#Приставы#Ошибка#Белгород#Омск#Первоклассница
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