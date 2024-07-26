В УФССП не раскрыли судьбу пристава, выписавшего штрафов омской первокласснице

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Управление Федеральной службы судебных приставов списало все долги первоклассницы из Омска. Общая сумма денежной задолженности составила 700 тысяч рублей.
Мама девочки — омская журналистка Мария Гавриленко — подтвердила, что долги закрыли, на своих страницах в социальных сетях.
В пресс-службе ведомства не раскрыли подробностей, как их сотрудник записал на девочку долги по шести производствам и были ли к нему применены какие-либо дисциплинарные меры.
Напомним, что из-за ошибки гражданского служащего в личном кабинете на «Госуслугах» маленькой девочки из Омска появилась огромная задолженность. На вопрос мамы о том, откуда у белгородских приставов взялся СНИЛС ребёнка, так и никто и не ответил. Ранее издание om1.ru сообщало, что виновного работника уволили.