Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей

«Как у этого человека и приставов других регионов оказался СНИЛС моего ребёнка?! Фамилию этого вредителя называть отказались, сославшись на то, что уже всё убрали же, а ответ мне даст федеральное руководство», — поделилась с журналистами «АиФ» Мария Гавриленко.