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Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей

Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей

17 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI
О ситуации с приписанными долгами первой узнала мама девочки. Она привязала документы к аккаунту дочери на «Госуслугах» и там обнаружила многочисленные задолженности на 700 тысяч рублей. Омские СМИ рассказали, кто стал виновником ужасной ошибки.

Матерью 8-летней девочки является омская журналистка Мария Гавриленко. Она рассказала, что обнаружила огромное количество долгов на имя дочери, когда добавляла пакет документов к её аккаунту на «Госуслугах». Буквально за два дня накопилось 34 исполнительных производства.

Задолженности были оформлены из разных уголков страны. Мария стала обращаться к приставам в регионах. Виновника нашли в Белгородской области. Сотрудники местной службы судебных приставов сообщили ей, что это их работник совершил ошибку и оттуда появился долг.

«Как у этого человека и приставов других регионов оказался СНИЛС моего ребёнка?! Фамилию этого вредителя называть отказались, сославшись на то, что уже всё убрали же, а ответ мне даст федеральное руководство», — поделилась с журналистами «АиФ» Мария Гавриленко.

УФССП заявило, что долги убрали. Однако задолженность из «Госуслуг» никуда не делась. Теперь счета пострадавшей могут заблокировать. В пресс-службе омского УФССП рассказали, что решить проблему можно услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов».

Омское издание om1.ru утверждает, что пристава уже уволили.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Госуслуги#Задолженность#Новости Белгорода#Приставы#Журналистика#Белгород#Омск#Первоклассница
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