Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Матерью 8-летней девочки является омская журналистка Мария Гавриленко. Она рассказала, что обнаружила огромное количество долгов на имя дочери, когда добавляла пакет документов к её аккаунту на «Госуслугах». Буквально за два дня накопилось 34 исполнительных производства.
Задолженности были оформлены из разных уголков страны. Мария стала обращаться к приставам в регионах. Виновника нашли в Белгородской области. Сотрудники местной службы судебных приставов сообщили ей, что это их работник совершил ошибку и оттуда появился долг.
«Как у этого человека и приставов других регионов оказался СНИЛС моего ребёнка?! Фамилию этого вредителя называть отказались, сославшись на то, что уже всё убрали же, а ответ мне даст федеральное руководство», — поделилась с журналистами «АиФ» Мария Гавриленко.
УФССП заявило, что долги убрали. Однако задолженность из «Госуслуг» никуда не делась. Теперь счета пострадавшей могут заблокировать. В пресс-службе омского УФССП рассказали, что решить проблему можно услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов».
Омское издание om1.ru утверждает, что пристава уже уволили.