Прокуратура внесла представление главе УФССП из-за долга в 700 тыс. у первоклассницы

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Областная прокуратура провела проверку после истории с огромным долгом, который белгородский пристав выписал первокласснице из Омска.
В ведомстве установили, что при регистрации исполнительных документов по шести производствам гражданский служащий Белгородского районного отделения судебных приставов допустил ряд нарушений. Из-за этого в личном кабинете девочки на «Госуслугах» появились долги на общую сумму в 700 тысяч рублей. В отношении ребёнка и её законного представителя меры принудительного исполнения не применялись.
Чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, прокурор Белгородского района направил представление руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.
В ведомстве не ответили на вопрос мамы девочки о том, откуда у белгородских приставов взялся СНИЛС ребёнка. Ранее издание om1.ru сообщило, что допустившего ошибку работника уволили.