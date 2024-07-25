Прокуратура внесла представление главе УФССП из-за долга в 700 тыс. у первоклассницы

В ведомстве установили, что при регистрации исполнительных документов по шести производствам гражданский служащий Белгородского районного отделения судебных приставов допустил ряд нарушений. Из-за этого в личном кабинете девочки на «Госуслугах» появились долги на общую сумму в 700 тысяч рублей. В отношении ребёнка и её законного представителя меры принудительного исполнения не применялись.