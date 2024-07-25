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Белгородская прокуратура провела проверку после скандала с долгом у ребёнка

Прокуратура внесла представление главе УФССП из-за долга в 700 тыс. у первоклассницы

25 июля 2024, 14:39
Фото: 1MI

Белгородская прокуратура провела проверку после скандала с долгом у ребёнка

Областная прокуратура провела проверку после скандала с долгом в 700 тыс. рублей, который белгородский пристав ошибочно выписал первокласснице из Омска. Прокурор направил представление руководителю регионального управления службы судебных приставов.

Областная прокуратура провела проверку после истории с огромным долгом, который белгородский пристав выписал первокласснице из Омска.

В ведомстве установили, что при регистрации исполнительных документов по шести производствам гражданский служащий Белгородского районного отделения судебных приставов допустил ряд нарушений. Из-за этого в личном кабинете девочки на «Госуслугах» появились долги на общую сумму в 700 тысяч рублей. В отношении ребёнка и её законного представителя меры принудительного исполнения не применялись.

Чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, прокурор Белгородского района направил представление руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

В ведомстве не ответили на вопрос мамы девочки о том, откуда у белгородских приставов взялся СНИЛС ребёнка. Ранее издание om1.ru сообщило, что допустившего ошибку работника уволили.

Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Госуслуги#Проверка#Приставы#Исполнительное производство#Белгород#Омск#Первоклассница
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