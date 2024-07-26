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Море

Смотреть, но не плавать: белгородцев отвезли на море в Крым, но не дают там купаться

26 июля 2024, 11:02
Фото: 1MI
Море

Белгородцы пожаловались, что в Крыму их детям не разрешают купаться

Родители детей, которые отправились на отдых в детский лагерь «АйКэмп» в Крыму, рассказали, что вожатые не пускают ребят купаться ни в море, ни в бассейн. Причины такого решения они называют разные. Белгородцы попросили министра образования области разобраться в ситуации.
Сюжет
Дети

Белгородка пожаловалась на лагерь «АйКэмп» в Крыму и попросила министра образования встретиться с его руководством. Как рассказала Светлана, детей привезли на море, но, видимо, только чтобы на него смотреть.

Спустя неделю пребывания ребят в лагере их ни разу не пустили к воде. Не только к морю, к воде вообще: в бассейнах детям тоже купаться не разрешают, утверждает белгородка. Вожатые объясняют ситуацию по-разному: то говорят о периоде акклиматизации, то о волнениях на море, то о низких температурах. Но Светлана, которая сейчас находится там вместе со своим сыном, утверждает, что с морем всё в порядке. Тогда вожатые начали ссылаться на приезд новых детей в лагерь.

«Море шикарное, температура +35 градусов, контроля визитов детей на пляж нет. Неделя отдыха позади. Я выступила с предложением: вожатых трое, один может взять и отвести „старых“ детей искупаться. Новые пусть адаптируются. Но моря так и нет. Мне жаль средств, проплаченных за это безобразие!» — написала Светлана.

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пообещал обсудить предложение женщины с администрацией лагеря и заметил, что она как медик должна понимать, как важно соблюдать требования по адаптации детей.

Примем все меры по ускорению решения вопроса. Отдельно сообщу, что детей в этом лагере купают не только в море, но и в бассейнах.
Андрей Милёхин
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