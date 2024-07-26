Смотреть, но не плавать: белгородцев отвезли на море в Крым, но не дают там купаться

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Белгородка пожаловалась на лагерь «АйКэмп» в Крыму и попросила министра образования встретиться с его руководством. Как рассказала Светлана, детей привезли на море, но, видимо, только чтобы на него смотреть.
Спустя неделю пребывания ребят в лагере их ни разу не пустили к воде. Не только к морю, к воде вообще: в бассейнах детям тоже купаться не разрешают, утверждает белгородка. Вожатые объясняют ситуацию по-разному: то говорят о периоде акклиматизации, то о волнениях на море, то о низких температурах. Но Светлана, которая сейчас находится там вместе со своим сыном, утверждает, что с морем всё в порядке. Тогда вожатые начали ссылаться на приезд новых детей в лагерь.
«Море шикарное, температура +35 градусов, контроля визитов детей на пляж нет. Неделя отдыха позади. Я выступила с предложением: вожатых трое, один может взять и отвести „старых“ детей искупаться. Новые пусть адаптируются. Но моря так и нет. Мне жаль средств, проплаченных за это безобразие!» — написала Светлана.
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пообещал обсудить предложение женщины с администрацией лагеря и заметил, что она как медик должна понимать, как важно соблюдать требования по адаптации детей.
Примем все меры по ускорению решения вопроса. Отдельно сообщу, что детей в этом лагере купают не только в море, но и в бассейнах.
Андрей Милёхин