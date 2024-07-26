Смотреть, но не плавать: белгородцев отвезли на море в Крым, но не дают там купаться

Спустя неделю пребывания ребят в лагере их ни разу не пустили к воде. Не только к морю, к воде вообще: в бассейнах детям тоже купаться не разрешают, утверждает белгородка. Вожатые объясняют ситуацию по-разному: то говорят о периоде акклиматизации, то о волнениях на море, то о низких температурах. Но Светлана, которая сейчас находится там вместе со своим сыном, утверждает, что с морем всё в порядке. Тогда вожатые начали ссылаться на приезд новых детей в лагерь.