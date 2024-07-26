«Нужна ли мирная повестка, когда война идёт?» Гладков ответил на вопрос белгородцев

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:55
Белгородцы поставили перед главой региона дилемму: оставить мирную жизнь и уделять всё время только вопросам спецоперации или же, наоборот, меньше внимания уделять прифронтовым вопросам и брать в приоритет только повседневные для населения области проблемы.
Губернатор отметил, что регион живёт в двух взаимопротивоположных мирах.
Будем стараться, чтобы мирная повестка всегда занимала доминирующие позиции, потому что все понимаем — победа придёт. Область, несмотря на сложный период, должна пройти достойно, и все обязательства, которые были перед людьми, то есть перед вами, мы обязаны выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области