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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

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Белгород

«Нужна ли мирная повестка, когда война идёт?» Гладков ответил на вопрос белгородцев

26 июля 2024, 06:40
Фото: 1MI
Белгород

Гладков: будем стараться, чтобы мирная повестка доминировала

В соцсетях белгородцы часто интересуются, почему иногда подают новости с посылом «продолжаем мирную повестку». Нужно ли это делать, когда регион испытывает на себе обстрелы и атаки БПЛА? Отвечает губернатор.

Белгородцы поставили перед главой региона дилемму: оставить мирную жизнь и уделять всё время только вопросам спецоперации или же, наоборот, меньше внимания уделять прифронтовым вопросам и брать в приоритет только повседневные для населения области проблемы.

Губернатор отметил, что регион живёт в двух взаимопротивоположных мирах.

Будем стараться, чтобы мирная повестка всегда занимала доминирующие позиции, потому что все понимаем — победа придёт. Область, несмотря на сложный период, должна пройти достойно, и все обязательства, которые были перед людьми, то есть перед вами, мы обязаны выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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