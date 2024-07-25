«Другого варианта у нас нет»: Гладков — о том, как жить и работать в приграничье

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Жители Белгородской области спросили губернатора Вячеслава Гладкова, зачем подвергать опасности людей, собирая урожай на приграничных территориях. В прямом эфире «10 вопросов губернатору» глава региона ответил на этот вопрос.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что жители Белгородской области уже третий год живут в условиях приграничного региона, где мирное население регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Ситуация в разных районах области отличается: где-то обстрелы происходят чаще, где-то реже, но это не должно стать причиной для того, чтобы всё бросить и уехать.
«И поля, и дома, и заводы, и фабрики, и производство, мне кажется, это невозможно [бросить], нельзя и недопустимо. Нужно исходить из обстановки, максимально оберегая жизнь своих подчинённых, людей, жителей, детей, стариков. Надо выстраивать текущую работу, это наша с вами задача. Я думаю, что мы много с вами сделали. Сделали то, что не делал никто», — сказал губернатор.
Но в 15-километровой приграничной зоне из-за сложной оперативной обстановки урожай всё же решили не собирать. Это около 6 тысяч га зерновых культур.