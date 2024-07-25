«Другого варианта у нас нет»: Гладков — о том, как жить и работать в приграничье

Вячеслав Гладков подчеркнул, что жители Белгородской области уже третий год живут в условиях приграничного региона, где мирное население регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Ситуация в разных районах области отличается: где-то обстрелы происходят чаще, где-то реже, но это не должно стать причиной для того, чтобы всё бросить и уехать.