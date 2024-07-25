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Гладков ответил, почему продолжают собирать урожай в белгородском приграничье

«Другого варианта у нас нет»: Гладков — о том, как жить и работать в приграничье

25 июля 2024, 08:27
Фото: 1MI

Гладков ответил, почему продолжают собирать урожай в белгородском приграничье

В приграничной зоне Белгородской области находится огромная часть урожая. Из-за частых атак ВСУ в 15-километровой зоне от границы было решено не собирать культуры. Белгородцы спросили, нельзя ли оставить остальные территории неубранными, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Жители Белгородской области спросили губернатора Вячеслава Гладкова, зачем подвергать опасности людей, собирая урожай на приграничных территориях. В прямом эфире «10 вопросов губернатору» глава региона ответил на этот вопрос.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что жители Белгородской области уже третий год живут в условиях приграничного региона, где мирное население регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. Ситуация в разных районах области отличается: где-то обстрелы происходят чаще, где-то реже, но это не должно стать причиной для того, чтобы всё бросить и уехать.

«И поля, и дома, и заводы, и фабрики, и производство, мне кажется, это невозможно [бросить], нельзя и недопустимо. Нужно исходить из обстановки, максимально оберегая жизнь своих подчинённых, людей, жителей, детей, стариков. Надо выстраивать текущую работу, это наша с вами задача. Я думаю, что мы много с вами сделали. Сделали то, что не делал никто», — сказал губернатор.

Но в 15-километровой приграничной зоне из-за сложной оперативной обстановки урожай всё же решили не собирать. Это около 6 тысяч га зерновых культур.

Урожай не будут собирать в белгородском приграничье из-за обстрелов
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Приграничная зона#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрелы
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