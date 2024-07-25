«Живым обратно не вернусь»: Гладков поделился воспоминаниями о прогулках в Белгороде

Также губернатор вспомнил о школах и детсадах, в которые он приходил 1 сентября в 2021 году. Образовательные учреждения «стояли без кровель», чему, говорит Гладков, удивился, т. к. «первый раз в жизни такое видел». То же самое касается «подвалов», где дети занимались спортом в условиях, «несовместимых с их достижениями».