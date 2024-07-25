«Живым обратно не вернусь»: Гладков поделился воспоминаниями о прогулках в Белгороде

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
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Сегодня на вечерней трансляции губернатора Белгородской области белгородка задала вопрос о благоустройстве областного центра и напомнила, каково там было раньше, т. к. «очень печально от того, что сейчас есть».
На это Вячеслав Гладков ответил, что благоустройство города всегда и в любом случае необходимо, и рассказал о своих прогулка по Белгороду с экс-мэром Юрием Голдуном:
«Водил его по улицам, показывал разбитую плитку. Говорил о том, что плохо, что мэры за пределами города не ходят по улицам. На набережной Везёлки, помню, вдоль „Конпрока“, ходил и думал, что живым обратно не вернусь. Почему? Потому что там никто не ходил. К сожалению, кроме плохих вещей, там ничего не происходило. Даже на пляже, который был главным пляжем Белгорода, всё было также. Даже с некоторой дрожью вспоминаю то, количество змей, которое вывозили, когда строили парк напротив сегодняшнего городского пляжа».
Также губернатор вспомнил о школах и детсадах, в которые он приходил 1 сентября в 2021 году. Образовательные учреждения «стояли без кровель», чему, говорит Гладков, удивился, т. к. «первый раз в жизни такое видел». То же самое касается «подвалов», где дети занимались спортом в условиях, «несовместимых с их достижениями».
«Очень хорошо помню парк имени Ленина, когда посещал его и видел, во что он был превращён. Парком его назвать было достаточно сложно. <…> Поэтому надеюсь, что парк Ленина, строительство которого в этом году будет завершено, порадует вас всех и гостей нашего города. Я за что? Я за правду, я за взаимодействие, потому что хозяева города — люди. Самое главное, чтобы наши с вами действия были результативными, если мы хотим, чтобы после нас город расцветал, нужно больше делать, а не говорить».
Кроме того, глава региона был бы рад пройтись по городу вместе, чтобы посмотреть, какие изменения уже есть сегодня. Также Гладков согласился с проблемами освещения, остановками и т. п. Как он заявил, Белгороду не хватает «современности».
Недавно белгородцы пожаловались на «цветущую» воду в фонтане парка Памяти. С «озеленением», как сообщили, боролись дезинфицирующим гипохлоритом и чистой водой. Но аномальная жара в городе только положительно влияла на размножение водорослей, загрязнивших трубопровод. Улучшить положение поможет только полное восстановление фонтана.
Ранее стало известно, что на облагораживание правительство РФ выделило Белгородской области дополнительные 4,1 млн рублей. На эти средства планируется обновления в Строителе на улице Ленина.