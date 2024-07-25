Строительство домов для многодетных белгородцев перенесут на более безопасные участки

Перед заседанием облдумы в конце июня также обсудили изменение одного из законопроектов по выплатам после разбора результатов аналитики, т. к. уничтожение, повреждение домов местных жителей и потеря ими имущества при обстрелах со стороны ВСУ требуют дополнительной помощи. Также за целевой выплатой смогут обратиться и многодетные семьи.