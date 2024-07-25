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Published Сегодня, 19:00

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Дома для многодетных семей

Строительство домов для многодетных белгородцев перенесут на более безопасные участки

25 июля 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Дома для многодетных семей

Многодетные белгородцы пожаловались на участки под строительство домов для них

Белгородка Юлия Данилина высказала свои опасения относительно предоставления земли для многодетных семей близко к границе, на что губернатор заверил, что участки будут пересмотрены, а для строительства жилья многодетным семьям выберут безопасные места.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение с ответом на «главный вопрос губернатору». Многодетная белгородка выразила свои опасения относительно выбора места для земельных участков, которые предназначены для строительства домов многодетными семьями. Она интересуется, почему эти участки находятся так близко к границе района.

Её замечание посчитали полностью обоснованным. Губернатор пообещал пересмотреть ситуацию с распределением земли в понедельник:

«Дам поручение заместителю губернатора, чтобы доложил о текущем положении и о местах. Для строительства домов многодетных семей будем предоставлять участки, конечно, в максимально безопасных местах».

Перед заседанием облдумы в конце июня также обсудили изменение одного из законопроектов по выплатам после разбора результатов аналитики, т. к. уничтожение, повреждение домов местных жителей и потеря ими имущества при обстрелах со стороны ВСУ требуют дополнительной помощи. Также за целевой выплатой смогут обратиться и многодетные семьи.

Кто из пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев сможет получить новые выплаты?
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Приграничье
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